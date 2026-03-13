◆オープン戦 中日―楽天（１３日・バンテリンドーム）

中日は、開幕投手に内定している先発・柳裕也投手が５回９安打９失点（自責８）と炎上。序盤の失点が最後まで響いて、敗戦した。

柳は、３点の先制点をもらった直後の２回に、２死一、二塁から、マッカスカーに高め直球を右翼テラス席に運ばれる同点３ランを献上。３回には、無死一塁で、黒川の右翼適時二塁打で勝ち越され、そこから３連打でさらに２失点。なおも２死二塁で、マッカスカーに２打席連発となる右越え２ランを浴びた。

２番手・伊藤も１点を失い、計１３安打１０失点と試合を作れなかった。そのなかで８回から４番手で登板した根尾は２安打を浴びたものの、１イニングを０封した。

打っては、４番・細川成也外野手が、初回に左翼テラス席に先制３ランを放った。オープン戦３号とし、日本ハム・カストロとソフトバンク・秋広に並んで、１２球団トップに浮上した。だが、３〜６回まで三者凡退と沈黙。３―１０の８回には１死満塁から、相手の失策の間に１点を返すも、２死満塁の絶好機で、代打・鵜飼が３番手・柴田を前に３球三振に倒れ、追加点のチャンスを逃した。