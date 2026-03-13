■これまでのあらすじ

義母の新居への転居が1カ月延期になった。一度は家を出て行こうとした妻だったが、自分が出て行くのはおかしいと気づく。義母は嫁とは姑の言うことを聞くものだと本音をぶちまけ、それでも優しく接したと言い張るが、妻にとっては「その接し方は大変不快」でしかなかった。



私に出て行くように言われた義母は「なんてひどい嫁なんだろう！」と逆ギレ。夫に「なんとかしなさいよ！」と詰め寄ってワガママを通そうとしていましたが、これまでずっと義母の味方だった夫に変化が…。

「自分がやられて嫌だったことを、なんで俺の奥さんにするの？」そう言ったときの夫は少し怒った顔をしていました。「俺の一番そばにいる家族はカホとみほなんだよ」とも言ってくれたのです。そして、そもそも、こんな直前になって引っ越しが延期になったと言ってくる不動産屋もおかしいと気づいたのです。夫が電話で確認してみると…入居延期というのは嘘でした。それどころか、アパートの取り壊しという話そのものが嘘だったのです。どういうこと…？それなら最初から同居する必要なんてなかったんじゃないの…？

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:1日1鶏(月川はるの)