【ワシントン＝坂本幸信、ロンドン＝市川大輔】米財務省は１２日、海上輸送中のロシア産原油や石油製品の購入を約１か月間、各国に認めると発表した。

イラン攻撃に伴う原油高騰対策の一環で、ウクライナ侵略を理由としたロシアへの制裁を緩和する。

米東部時間１２日時点で船積みされている原油などが対象。４月１１日午前０時１分までの措置としている。現在、世界の海上には計約１億２０００万バレルのロシア産原油があるとされる。

国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は１２日、攻撃の影響で３月の世界の原油供給量が約１割（日量８００万バレル）減るとする報告書を公表した。米国はロシア産原油の取引規制などを行ってきたが、イラン攻撃で原油の供給不安が広がり、方針転換を余儀なくされた。ベッセント財務長官は１２日、今回の措置が「ロシアに大きな利益をもたらすものではない」と主張した。

英紙フィナンシャル・タイムズは１２日、足元の原油高で、ロシアに１日あたり１億５０００万ドル（約２４０億円）の追加収入が発生していると報じた。３月末までの累計では最大４９億ドルになるとし、「この戦争の最大の勝者はロシアだ」とした。制裁緩和で収入はさらに増える可能性がある。