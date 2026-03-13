大ヒット曲「サヨナラ」で知られる女性歌手のＧＡＯが、１３日放送のＴＢＳ系「ハマダ歌謡祭」に初出演。「手紙 〜拝啓 十五の君へ〜」などをカバー歌唱し、「サヨナラ」も歌って盛り上げた。

ベテラン世代チームの一員として登場したＧＡＯは、「名曲メドレー対決」などに挑戦。「サヨナラ」で変わらぬ歌声を響かせると、ＭＣの浜田雅功も大きく両腕でＯＫマークを作った。浜田は「４、５年前に『ガキの使い』に出てきて、なんかワケの分からんことやってた。俺ら全然（出演を）知らんから座ってたら、『ＧＡＯや』って」と以前の共演を振り返った。

ハスキーボイスが特徴的なＧＡＯは、１９９１年に年齢も性別も非公表でデビュー（後に性別は公表）。９２年リリースの「サヨナラ」がミリオンセールスを記録。同年から２年連続でＮＨＫ紅白歌合戦に出場した。

「ハマダ−」初降臨となったＧＡＯにＳＮＳも反応。「ＧＡＯが年齢不詳すぎる そして今もお上手」「ＧＡＯさん歳を重ねてますます素敵」「ＧＡＯさん やべぇカッコいいわ」「すっごい懐かしい」と大興奮だった。