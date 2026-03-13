ダイアンらが“女性を落とす”マジ歌バトル！歌が上手すぎて逆に引かれてしまう人気芸人も

3月3日（火）の『深夜のダイアン』では、「好きな人落とし歌選手権でスー！！」と題し、芸人たちが自慢の歌声を披露した。

「歌が上手な男性は魅力的」と語る女性審査員を“落とす”ことはできたのか…？

【映像】上手すぎて引かれた大原の歌唱力

今回は「歌で女の子を落としたい」というダイアン・津田篤宏の希望もあって、十八番の歌を真剣に熱唱する企画を実施。

「男性が歌ってるの大好き」という審査員のゆうちゃみは、「歌が上手ければ好きになることもある」と明かす。

同じく審査員の坂井仁香（超ときめき♡宣伝部）も「歌が上手い男性のほうが魅力的」と語ると、「今日は人生で初めて歌で落としてもらおうと思って来ました」と期待を口にした。

“好きな人落とし歌”を披露するのは、ダイアンの２人にチャンス大城、大原優一（ダンビラムーチョ）、お見送り芸人しんいち、松浦志穂（スパイク）を加えた6名。

トップバッターの津田は「初めて付き合った彼女と、高2のときに2対2で初めてカラオケに行ったときに歌った曲」だという尾崎豊の『I LOVE YOU』を選曲。

津田が「そのときに初めてキスをした」とエピソードを語り、初キスが成功したほどの歌声を披露した。

津田の熱唱をゆうちゃみは「いい意味で裏切られた。歌上手いし、気持ちもこもってた」と高評価。一方ユースケは「笑わせる気まんまんの、ゴイゴイスーやる前みたいに見えた」と酷評。

続いてしんいちは、「ネタが受けなくて落ち込んだときにバーで歌った曲」としてコブクロの『赤い糸』を情感たっぷりに歌い上げる。

その歌声は、ユースケら他の参加者が「めっちゃうま！」と驚くものだった。

このあと登場した大原は「この歌で１人の女性に告白された」と自信をみせる。

歌が上手いイメージがまったくないがAIの『Story』を披露すると、とんでもない高音の伸びで一同、大絶賛！女性を恋に落とした歌とは？

しかし、「上手くていいラインを超えすぎていて引いちゃう」と可哀想な評価も。