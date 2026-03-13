羽後町の文化交流施設で、西馬音内盆踊りを体感できる宿泊付きの体験プランの販売が始まりました。



去年県の内外からの観光客から好評だったプランをバージョンアップさせたもので、特別で贅沢な唯一無二の体験ができるということです。

羽後町の西馬音内盆踊りの発展に大きく寄与してきた「柴与家」の築180年の商家を改修して、去年誕生した「盆宿 U」。



西馬音内盆踊りの会場の中心部に位置する盆宿 Uで、8月に3日間行われる西馬音内盆踊りを五感で体感できる宿泊付きプレミアム鑑賞体験の販売が13日から始まりました。





西馬音内盆踊りを中心とする地域の文化をより深く体感できる2つのプランが用意されています。

混雑を気にすることなく、母屋2階の座敷から会場を俯瞰するように鑑賞できる「VIPプラン」と、奥行きのある空間を活かした1階の土間で視点を自由に変えながら鑑賞できる「プラチナプラン」です。



どちらも、料理・飲み物と宿泊がセットになっていて、盆踊り会場の中心に位置する盆宿 Uにゆっくりと滞在しながら贅沢に体感することができます。

鑑賞席では、フランスの権威ある美食ガイド「ゴ・エ・ミヨ」に2023年連続で掲載されている、にかほ市の「Remède nikaho」によるフレンチが提供されます。



秋田の自然が育んだ旬の食材と、柴与家一族が大切に使ってきた漆器とが組み合わされた、至高のフレンチを味わうことができます。

また、700年以上前から続く西馬音内盆踊りの所作や衣装には一つ一つに意味があり、その解説を羽後町ガイドの会から聞くことができるのも魅力の一つです。



土地の歴史や信仰との結びつきを知ることで、目の前の光景の解像度を高め、重みをより感じてほしいということです。

盆宿 Uの建物は、西馬音内きっての大地主・柴与家の一族が暮らした空間です。



リノベーションされてもなお、柱の傷や壁の質感に、暮らした人々の気配がにじんでいて、滞在することで、一族の暮らしを追体験することができます。

なお、雨天時には、絵画作家・永沢碧衣さんの大型アート作品「廻流」前で、西馬音内盆踊りの特別公演が行われます。



伝統の踊りとアート作品の魅力が混ざり合う、雨の日限定の、宿泊者限定の特別プログラムを楽しむことができます。

盆宿 Uは、「従来の『観覧』体験に留まらない、西馬音内盆踊りを五感で体感する唯一無二の『鑑賞』体験を。」を今回のプランのコンセプトに掲げていて、「『観る』のは目ですが、『鑑賞する」のは心です。魂とともに踊るまちで、魂が揺らぐ滞在をしてほしい」とコメントしています。



今回のプレミアム鑑賞体験の取り組みで得られた収益の一部は、西馬音内盆踊りの文化継承を支援するため、寄付として活用されるということです。

詳しくはこちらからご覧ください。