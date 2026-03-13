あす（14日）JRや私鉄各社で、「春のダイヤ改正」が行われます。

【写真を見る】「食パン」をいっぱい切り出してみました 画像14枚

JR西日本では、2023年にデビューした新型車両「Urara」が岡山県境を超えて、山陰本線の西出雲まで運転されるようになるのですが、その影響で、ユニークな愛称を持つ列車、その名も「食パン」電車が、きょう（13日）引退の時を迎えました。

岡山寄りは115系の顔 新見寄りは・・・ん？！

JR伯備線でうなりをあげる、昭和の車両のモーター音。岡山方面行のその顔は、岡山では普段から見掛ける車両、、、全国ではすっかり珍しくなった「THE 115系」です【画像②】。昔、東海道本線を始めとして、至るところで走っていましたよね。

しかし、ひとたび目の前を通り過ぎて、新見側の顔を見てみると、、、なんじゃーこりゃー！真っ平（まったいら）やないかいー【画像③】！！はるか昔の山手線103系・顔でかいバージョンのように見えます。

この、断面をスパーンと切ったような潔さ、凹凸が少なく飾り気のないその四角い姿から、鉄道ファンに「食パン」と呼ばれ親しまれている、115系G編成です。



本日、取材したRSK山陽放送の新人女性キャスターがJR西日本岡山支社さんから頂いた資料によると、この形状は「前面切妻非貫通」というのだそうです。

何でこんな電車が生まれた？「食パン」誕生秘話

そのJR西日本岡山支社さんの資料には、事細かに誕生の由来などが記されています。



まず「115系電車」自体は、岡山エリアには1976年に投入、山陰エリアには伯備線・山陰本線電化開業の1982年から投入されたそうです。



そういえばRSKイブニングニュースYouTubeチャンネルには、1979年に爆走する気動車・キハ181系やくもの映像がありました【画像⑤】。その後の電化で伯備線も「115系天国」になっていったんですね。

そんな115系が「食パン」になったのは、2001年10月から。「ワンマン運転実施に伴う車両改造」だったんだそうです。



個人的には、4両編成を真ん中で切断して、プラナリアのように両方で運転できるようにした、と思っておりました。否、実は「3両編成」を改造したんだそうです。

「3両編成」は如何にして「2両編成」になったのか

JR西日本岡山支社さんがまとめてくださった資料がとても分かりやすいので、その「生成過程」を書き写してみます。



まず、もともとは「115系Ｇ編成」は【クハ】【モハ】【クモハ】の3両編成でした。そこから【クハ】を抜き、中間車の【モハ】を先頭車に改造したということです。



出来上がったのは【モハ】【クモハ】の2両編成。「モ」はモーターがついている車両なので、2両ともモーターがついているということなんですね。あれ、【クハ】はどこへ行った？



つまりは2両×２の4両編成は、モーター車が4両もある！ということなんです。それにしても、何でパンタグラフが4両編成に4つもついているのでしょうか【画像⑦】。

あの「呑み鉄」六角精児さんも絶賛！「JR西日本は古い車両を…」

この「食パン」、3年前に岡山を訪れた俳優の六角精児さんは、RSKの密着取材に対して、「好きな岡山の車両」の一つに挙げていました（そのほか、当時走っていた「381系やくも・国鉄色」「213系」も好きだとおっしゃっていました）。

（六角精児さん 当時【画像⑨】）

「中間車両に運転席を付けたやつがあるんだけど、岡山の赤穂線とかを走っていた気もする。JR西日本は古い車両を大事にしているんだなっていう感じがしますよね」

ついに「食パン」終焉の時 そのとき岡山駅では

その「食パン」電車が、車両の老朽化と輸送品質・サービス向上のため新型車両への置き換えが決まり、きょう（13日）で運行を終えることとなりました。



（望月陽茉莉アナウンサー【画像⑩】）

「まもなく最後の営業列車となる『食パン』を一目見ようと、鉄道ファンたちが集まっています」

ちなみに新人の望月キャスターは、この記事の筆者ではありません。ほとんど電車のこと知らないのに、起用してごめんなさい。



そして14時16分、ホームに滑り込んで来たのは、2両編成の新見行。乗客を乗せ、1時間37分の最後の旅です。

（大阪からのファン）

「大阪です。来る価値ありましたね。やっぱりあの顔が可愛くて、いい顔。シンプルすぎて逆に良いというか、それが良いんですよ」



（岡山からのファン）

「食パンはきょうが最後なので、最後の姿を収めようかなと思ってきました。最後なのでたくさん人がいらっしゃって、いつもは見られないような感じで撮ることができてすごく嬉しいです」



「古い車両なので、新型車両に置き換わるのはしょうがないのかなと思います。鉄道ファンとしては寂しい」

「食パン」8編成16両の今後は？

14時19分、「食パン」は岡山駅を出発していきました【画像⑬】。

製造から48年、鉄道ファンに見送られ、改造後も25年間走り続けた電車の歴史が幕を閉じました。



「食パン」8編成16両は、あすから新型車両227系「Urara」に置き換えられ、下関にある工場で解体されることになります。



なおＪＲ西日本岡山支社によると、「115系G編成」の「食パン」以外の車両は、まだ下関に4編成あるということです。ちなみに「123系」なるもっと魔改造な列車【画像⑭】も走っているので、岡山もいいですが山口はもっと注目です！