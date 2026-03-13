北朝鮮は懸命の反撃も及ばず...ホスト国の豪州が２−１逃げ切りで４強進出！【女子アジア杯】
オーストラリアで開催されている女子アジアカップで、現地３月13日に準々決勝のオーストラリア対北朝鮮が行なわれた。
先制したのはオーストラリア。９分、敵陣右サイドで相手からボールを奪ったカーが折り返す。これはカットされたが、こぼれ球を拾ったケネディが狙いすましたシュートを叩き込んだ。
北朝鮮は徐々に盛り返し、26分にはチェ・ウニョンのクロスからキム・ギョンヨンがヘッドで狙う。33分にはCKの流れから、エリア内でキム・ソンギョンのパスを受けたチェ・ウニョンが振り向きざまに右足を振る。いずれもGKアーノルドの好守に阻まれた。
45＋２分には、ホン・ソンオクが決定的なシュートを放つが、惜しくもファーサイドのポストに弾かれる。北朝鮮がより多くのチャンスを作った前半は、ホスト国の１点リードで終える。
迎えた後半、オーストラリアが追加点を奪う。47分、相手のビルドアップのミスをついたカーがそのまま持ち込み、強烈な一撃でネットを揺さぶった。
２点ビハインドの北朝鮮は65分、１点を返す。左サイドからキム・ギョンヨンが供給したグラウンダーのクロスをチェ・ウニョンが押し込んだ。
これで勢いづいた北朝鮮がさらに押し込む。だが、相手の身体を張った粘り強い守備を崩し切れず。最後までリードを守り抜いたオーストラリアが２−１で逃げ切り、ベスト４に駒を進めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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先制したのはオーストラリア。９分、敵陣右サイドで相手からボールを奪ったカーが折り返す。これはカットされたが、こぼれ球を拾ったケネディが狙いすましたシュートを叩き込んだ。
北朝鮮は徐々に盛り返し、26分にはチェ・ウニョンのクロスからキム・ギョンヨンがヘッドで狙う。33分にはCKの流れから、エリア内でキム・ソンギョンのパスを受けたチェ・ウニョンが振り向きざまに右足を振る。いずれもGKアーノルドの好守に阻まれた。
迎えた後半、オーストラリアが追加点を奪う。47分、相手のビルドアップのミスをついたカーがそのまま持ち込み、強烈な一撃でネットを揺さぶった。
２点ビハインドの北朝鮮は65分、１点を返す。左サイドからキム・ギョンヨンが供給したグラウンダーのクロスをチェ・ウニョンが押し込んだ。
これで勢いづいた北朝鮮がさらに押し込む。だが、相手の身体を張った粘り強い守備を崩し切れず。最後までリードを守り抜いたオーストラリアが２−１で逃げ切り、ベスト４に駒を進めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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