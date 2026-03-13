イラン情勢を巡り新たな指導者の声明が波紋を広げています。そこで今回の#みんなのギモンでは、「初の声明 モジタバ師の狙いは？」をテーマに解説します。

■声明…国営テレビ・キャスターの代読で発表

イランのあらたな最高指導者モジタバ・ハメネイ師が12日、就任後初めてとなる声明を発表しました。改めてモジタバ師とはどんな人物なのか、そして声明の狙いもみていきます。

イランの国営テレビで、モジタバ師の声明は、本人の肉声ではなく、女性キャスターの代読での発表でした。

キャスター

「モジタバ・ハメネイ師は祖国の勇敢な戦士たちに心から感謝を示しました」

「（モジタバ・ハメネイ師（56）の声明）殉教者の血に対する復讐、特に子どもたちに対する犯罪、学校への意図的な攻撃について決して見過ごせない」

代読は20分以上にわたっていて、アメリカなどへの徹底抗戦や、世界中のタンカーが通るホルムズ海峡の封鎖を続けるよう呼びかけました。

■“イランは決してひるまない”というメッセージか

──就任直後でなく、少し日をあけて声明が出されたのはどうしてでしょうか。

イラン情勢に詳しい慶應義塾大学の田中浩一郎教授に聞きました。世界に対して“イランは決してひるまない”というメッセージを伝えたかったのでは、ということです。

アメリカやイスラエルからの攻撃が続く中ですが、戦争を早く終わらせたいという考えはなくて、“徹底的にできる所まで報復していく”という姿勢を鮮明にしたのではとみているんです。

声明では、攻撃で死亡した父親、ハメネイ師についても触れました。

「偉大な指導者の地位を引き継ぐことは困難な任務だ」

「私はその遺体と面会する栄誉を与えられた」と述べています。

■新最高指導者モジタバ師とは？

父親から強力な権力を引き継いだモジタバ師、改めてどんな人物かをみていきます。

1969年、ハメネイ師の二男として生まれました。現在56歳です。

17歳の時に、特殊部隊で、現在の攻撃の主力を担っている「イランの革命防衛隊」に加わったとされています。

その頃とみられるモジタバ師の映像として、イランメディアが戦場へ向かう姿を公開しました。

1980年代には、モジタバ師はイラン・イラク戦争に参加しています。そして、父・ハメネイ体制においても、実務的な補佐を務めたそうです。「革命防衛隊」とも密接な関係をもっていたということです。

そして今月10日に公開された映像の中で、中央のメガネをかけた男性がモジタバ師です。

学校で行われたチャリティーバザーで何かを買うために微笑みながら列に並んでいる様子もみられました。

■父と同じく米国に対し“強硬派”

今月8日に最高指導者に選出されたモジタバ師ですが、アメリカに対しては、父と同じく強硬派とみられています。

今回の攻撃では、父親だけではなく他の家族もたくさん殺されていて、モジタバ師本人も先月28日に、足を負傷したとアメリカメディアが伝えています。

■モジタバ師、なぜ姿を見せない？

──今回の声明はキャスターによる代読でした。こうした場面で、自身が前に出て高々に強く叫ぶことで人の士気を高めることもできたと思いますが、なぜ代読という形にしたのでしょうか。

そこ気になりますよね。モジタバ師就任後、実は一度も公の場には姿をみせていないんです。それはなぜなのか。慶應義塾大学の田中浩一郎教授によると、2つの可能性があるといいます。

1つ目は「重傷で外に出られない」、2つ目は「暗殺される危険があるため」。

前述の通り、先月28日、攻撃により足を負傷したと報じられましたが、足だけではなく、人前に出られないほどの重傷の可能性があるのではないか。また2つ目、公の場に出ると殺される危険性が高まるのであえて出ない、という可能性が考えられるということです。

実際、イスラエルのネタニヤフ首相は12日の会見で、モジタバ師を攻撃の標的にする可能性を示唆しています。

■中東情勢に詳しい専門家“イランと日本の関係は元々決して悪くない”

──攻撃の応酬の収束が見えない中、改めて声明でアメリカやイスラエルに対して徹底抗戦の構えを見せているので、標的になるリスクは続いていますよね。

そうなんです。徹底抗戦の構えをみせるイランに対し、世界はどう向き合っていけばいいのでしょうか。

中東情勢に詳しい日本エネルギー経済研究所の坂梨祥さんは、「イランと日本の関係は元々、決して悪くない。これまでの関係を維持しつつ、核開発など日本として受け入れられないことは主張していくべきでは」と話していました。

父と同じ強硬姿勢とされるモジタバ師の動きが注目されますが、情勢は依然として緊張が続いています。多くの犠牲に加え、日本への影響も小さくないだけに、一刻も早い事態の収束が望まれます。

（2026年3月13日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

【みんなのギモン】

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