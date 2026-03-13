オードリー若林正恭、療養から復帰 『日本アカデミー賞』ナビゲーターで出演 蒼井優の姿に「山里亮太も見ていますかね？」
のどのコンディション不良で療養中だったお笑いコンビ・オードリーの若林正恭（47）が、13日放送の日本テレビ系『日本アカデミー賞授賞式』（後9：00）に出演し、復帰を果たした。若林は、佐藤栞里とともにナビゲーターを務めた。
【写真】『日本アカデミー賞』で復帰！佐藤栞里、佐藤二朗と笑顔の若林
レッドカーペットの模様では、若林が「『国宝』の勢いがすごいですね」としみじみと語る一幕も。蒼井優の姿をカメラが捉えた際には「山里亮太も見ていますかね（笑）？」といたずらっぽく呼びかけていた。
2月14日深夜放送のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜 深1：00）内で、若林は「声帯がもうボロボロらしい。『大谷さんの手術前の肘だ』って言ってた、先生が。ベース炎症起きてるんだって、ずっと。それはダメージの蓄積だって」と説明。医師からは深刻な状態であることを伝えられていると語った。
その上で「結局、来週の水曜発表なんだけど、俺3週間休養するのよ。ハングアウトするのよ」とサラリと報告。「3週間、全く声を出しちゃいけないらしい。治療したあとは一言も」とし、徹底した沈黙が求められていることを明かしていた。
同月18日、所属事務所のサイトでは「弊社所属タレント・若林正恭（オードリー）につきまして、以前より喉のコンディション不良が続いておりましたため、医師の診察を受けましたところ、一定期間の安静が必要との判断に至りました。医師および本人と協議のうえ、約3週間を目処に休養し、治療と静養に専念させていただくこととなりました。休養期間中は医師の指導のもと、発声を控え、回復に努めてまいります」と報告。
続けて「体調が整い次第、活動を再開させていただく予定です。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけている。
【写真】『日本アカデミー賞』で復帰！佐藤栞里、佐藤二朗と笑顔の若林
レッドカーペットの模様では、若林が「『国宝』の勢いがすごいですね」としみじみと語る一幕も。蒼井優の姿をカメラが捉えた際には「山里亮太も見ていますかね（笑）？」といたずらっぽく呼びかけていた。
その上で「結局、来週の水曜発表なんだけど、俺3週間休養するのよ。ハングアウトするのよ」とサラリと報告。「3週間、全く声を出しちゃいけないらしい。治療したあとは一言も」とし、徹底した沈黙が求められていることを明かしていた。
同月18日、所属事務所のサイトでは「弊社所属タレント・若林正恭（オードリー）につきまして、以前より喉のコンディション不良が続いておりましたため、医師の診察を受けましたところ、一定期間の安静が必要との判断に至りました。医師および本人と協議のうえ、約3週間を目処に休養し、治療と静養に専念させていただくこととなりました。休養期間中は医師の指導のもと、発声を控え、回復に努めてまいります」と報告。
続けて「体調が整い次第、活動を再開させていただく予定です。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけている。