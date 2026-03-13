WBC(ワールドベースボールクラシック)の準々決勝が日本時間14日から始まります。

1次ラウンドは、20チームが4つのプールに分かれて、総当たり戦を開催。各プール上位2チームが進出しました。

日本時間14日には、プールDを4連勝で首位通過のドミニカ共和国とプールC2位の韓国が対戦。またプールA1位通過のカナダとプールB2位のアメリカが激突します。

ドミニカ共和国はチーム打率.313、13本塁打、41得点と全チームトップと強力打線。ブルージェイズで岡本和真選手と同僚であるゲレーロJr.選手やメッツのフアン・ソト選手らMLBのスター選手が名を連ねます。

一方の韓国は、勝利が必須のオーストラリア戦を勝利。2勝2敗で並んだオーストラリア、チャイニーズ・タイペイの3チーム間での失点率の差で、ギリギリ2位通過を決めました。打線ではムン ボギョン選手がメジャーリーガーたちを上回り、トップの11打点をあげています。

カナダはプエルトリコやキューバなどの強豪がいる組で3勝1敗の首位通過。ロッキーズのエイブラハム・トロ選手やマリナーズ傘下の有望株オーウェン・ケイシー選手がともに5打点をあげて打線を引っ張っています。

対するアメリカは、イタリアに敗れて3勝1敗の2位通過。プール最終戦のイタリアとメキシコの結果次第では敗退の可能性もありましたが、なんとか1次ラウンド突破となりました。チームは主将のジャッジ選手を軸にドミニカ共和国に次ぐ35得点を記録しています。

またプールCの日本は初戦のチャイニーズ・タイペイ戦で大谷翔平選手が先制の満塁ホームランを放つなど、快勝スタート。4連勝で首位通過しました。日本の準々決勝は、プールD2位のペネズエラと対戦。23年にMVPを受賞したアクーニャJr.選手や首位打者3度獲得のルイス・アラエス選手、昨季49本塁打のエウヘニオ・スアレス選手など、MLBでも活躍する選手を多数擁する強敵です。日本とはWBCで初対戦。前回大会、アメリカに準々決勝で敗れています。

▽準々決勝日程

〈日本時間14日〉

◆ドミニカ共和国(D組1位)×韓国(C組2位) 午前7時30分

◆カナダ(A組1位)×アメリカ(B組2位) 午前9時

〈日本時間15日〉

◆イタリア(B組1位)×プエルトリコ(A組2位) 午前4時

◆日本(C組1位)×ベネズエラ(D組2位) 午前10時

▽日本各大会成績2006年 優勝(決勝でキューバに10-6)2009年 優勝(決勝で韓国に5-3)2013年 ベスト4(準決勝でプエルトリコに1-3)2017年 ベスト4(準決勝でアメリカに1-2)2023年 優勝(決勝でアメリカに3-2)