ソニーネットワークコミュニケーションズ、IDOL RUNWAY COLLECTIONに初協賛
ソニーネットワークコミュニケーションズは3月13日、通信サービスブランド「NURO 光」が3月15日に開かれる「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC」に初めて協賛すると発表した。
IDOL RUNWAY COLLECTIONは、2023年に“新時代ガールズイベント”として誕生し、アイドルのライブパフォーマンスとファッションショーを融合させた新たなカルチャーを発信すとして注目を集めるイベント。
会場は国立代々木競技場第一体育館（東京都渋谷区）。
【編集部MEMO】今年のIDOL RUNWAY COLLECTIONは、乃木坂46やFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREETなど、多くの人気グループが登場。アイドル好き・ファッション好きの両方を満足させる唯一無二のイベントとして、年々注目度が高まっている。
IDOL RUNWAY COLLECTIONは、2023年に“新時代ガールズイベント”として誕生し、アイドルのライブパフォーマンスとファッションショーを融合させた新たなカルチャーを発信すとして注目を集めるイベント。
会場は国立代々木競技場第一体育館（東京都渋谷区）。
【編集部MEMO】今年のIDOL RUNWAY COLLECTIONは、乃木坂46やFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREETなど、多くの人気グループが登場。アイドル好き・ファッション好きの両方を満足させる唯一無二のイベントとして、年々注目度が高まっている。