10日のヤクルトとのオープン戦で応援コールの大合唱

大声援が響き渡った。中日は10日に本拠地バンテリンドームでヤクルトとのオープン戦を行った。この試合前、右翼スタンドから中日応援団が発したエールが感動を読んでいる。

18時開始の試合前、中日のノックが行われていると流れてきたBGMは高橋宏斗投手の登場曲、SUPER BEAVERの「美しい日」だった。これに合わせるように応援団が総立ちで「頑張れ、頑張れ、ヒロト!!」の大声援を送った。その後、金丸夢斗投手の登場曲でもある湘南乃風の「夢物語」も流れると、今度は「頑張れ、頑張れ、ユメト！」の大コールが起こった。

バンテリンドームから約350キロ離れた東京ドームでは同じ日の19時8分開始で野球日本代表「侍ジャパン」がワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でのチェコ戦を迎えていた。この試合の先発が高橋で4回2/3を2安打無失点。3番手の金丸も2回無安打、5奪三振の無失点で勝利投手となっていた。

中日が球団公式YouTubeで応援団のエールの様子を公開。ファンは「大合唱に泣いちゃった」「粋な演出いいなあ〜」「ほんとすごかった」「うわぁ涙でちゃう」「東京ドームに届いたんだね」などと反応していた。（Full-Count編集部）