野良猫から家猫へ。障害を乗り越え、たくさんの幸せを運んでくれるようになった猫ちゃんの3年間の記録が、多くの感動を呼んでいます。話題の動画の再生回数は6万2000回を超え「大きな幸せいっぱいゲットできたね！毎日楽しいね」「ほんとーに幸せそうで、見ていてこちらも幸せです」「なーさんを見つめるエンパチ君の笑顔が一番好きです」といったコメントが集まっています。

【動画：『足を引きずる野良猫』を家族に迎えた結果…驚きの展開と３年が経った『現在の様子』】

運命の出会いと奇跡の回復

YouTubeアカウント「保護猫とTOSAN家ch」に投稿されたのは、障害を乗り越えて家族と歩む、強くやさしい猫ちゃんの物語。3年前、投稿者さん夫婦は足を引きずる野良猫だった「エンパチ」くんを保護しました。当時は先住猫を亡くし、残された先住猫も体調を崩すなど、決して新しい猫を迎えられる状況ではなかったといいます。しかし、怪我をしたエンパチくんを放っておくことはできず、家族に迎え入れることとなりました。

環境の変化からか、保護当初は悲しそうに鳴き続けていたというエンパチくん。病院での診断は、骨盤骨折と神経障害により足が治らない可能性もあるという厳しいものでした。しかし投稿者さんは、足が動かなくても幸せを感じてもらおうと決意し、本や動画を参考にマッサージなどのケアを懸命に続けたそうです。すると1ヵ月後、表情が明るくなっただけでなく、実はこっそり歩けるようになっていたという衝撃の事実が判明したといいます。

心を開くための特別な「作戦」

体が動くようになると、今度は人を怖がるようになってしまったというエンパチくん。心も一緒に動き始めた証拠だそうですが、安心してもらうために投稿者さんはある作戦に出たといいます。それは、エンパチくんの前で先住猫の「なーさん」を積極的に可愛がること。その甲斐あって、人がいても自由に歩けるようになったそうです。心を通わせることで、徐々に本来の可愛い姿を見せてくれるようになったといいます。

幸せを繋ぐお兄ちゃん猫の今

その後、投稿者さんは多くの保護猫を育てることになりますが、そこには常にエンパチくんの協力があったそうです。エンパチくんを救った経験が投稿者さん自身のペットロスを癒し、さらなる幸せと不思議な縁を運んでくれたといいます。現在のエンパチくんは、相変わらずの甘えん坊。お兄ちゃんとして後輩猫ちゃんたちを相手に、毎日大忙しの日々を過ごしているそうです。

動画には「あの家に行くと良いよと、誘導されたのでしょう。お二人の愛情の成果ですね」「足の不自由な猫を迎える覚悟、相当なものだったと思います」「骨盤骨折を乗り越え優しい賢い猫ちゃんになりましたね」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「保護猫とTOSAN家ch」では、エンパチくんや保護猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「保護猫とTOSAN家ch」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。