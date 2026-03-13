1.長期間の旅行

留守番が得意と言われる猫ですが、猫だけで留守番をさせる場合は1泊2日程度までにとどめるのが一般的とされています。決まった時間の給餌や新鮮な水の補充、トイレの清掃といったお世話が滞ると体調不良の原因となります。

また、猫は環境の変化に敏感な動物であり、飼い主の急な不在が続くと強いストレスを感じることがあります。留守中の室温管理や、体調急変への対応を考えておく必要があるでしょう。

ストレスが続くと、食欲不振や過度な毛づくろい、嘔吐や下痢などの体調変化が見られる可能性があります。特に水分摂取量の低下は見逃さないことが大切です。異変を感じたら早めの受診をおすすめします。

旅行や出張の際は、家族やペットシッターに依頼するなど、具体的な預け先を事前に確保して緊急連絡先を共有しておくと安心です。

2.室内を自由に飾る

猫のケガや事故防止のため、部屋のインテリアや飾りは極力シンプルにし、整理整頓をきちんと行う必要があります。

猫は好奇心や縄張り確認といった本能から、高い場所に登る、狭い隙間に入り込む、物を落とすといった行動をよく取ります。部屋にある観葉植物やインテリア小物、コード類が誤飲や感電の危険につながったり、キッチン周りや浴室なども思わぬ事故の場になることがあり注意が必要です。

もしも誤飲が疑われる場合、繰り返す嘔吐や元気消失が見られたら早急に受診をしてください。特に紐状の異物は腸閉塞を起こす危険があるため、緊急性が高いです。飲み込んだ可能性がある時点で獣医師に相談しましょう。

家具配置や収納方法を見直し、危険物を減らすことが、猫の安全と飼い主の安心につながります。日常的な見直しも欠かせません。

3.先延ばし・様子見

猫は不調を隠す傾向があり、症状がはっきり出た時には進行している場合もあるため、日々の健康チェックが大切です。食事量や排泄回数の変化、元気の低下は重要なサインとなり、わずかな行動変化も体からのメッセージと考えられます。

特に尿の回数の変化、トイレに何度も行くのに出ない様子がある場合は、泌尿器疾患の可能性があり緊急受診が必要とされています。放置すると命に関わるケースもあるため注意が必要です。

日々の観察を習慣にし、少しの違和感でも記録しておくことで、早期発見につながります。スキンシップを取りながら体に異変がないか触れて確認したり、体重測定を定期的に行うのも有効です。

4.自分中心の生活

猫を飼うと、生活リズムを自分中心で組むことは難しくなります。

猫は薄明薄暮性（はくめいはくぼせい）の動物で、夜間や早朝に活動的になる傾向があり、空腹や遊びたい気持ちで鳴くことがあります。夜中の大運動会や夜鳴きで眠れないことや、朝4時ごろに起こされてしまうことは珍しくありません。

もし猫の夜鳴きが続くなら、単なる要求のほか、甲状腺疾患や認知機能の低下が関係している可能性もあります。高齢の猫で急な行動変化が見られるときは受診を検討しましょう。環境変化が引き金になるケースも考えられます。

日中にしっかり運動をさせる、就寝前に十分な遊び時間を設ける、規則的な給餌を心がけるなど、人間と猫の生活リズムをすり合わせていくことでお互いに快適な生活を送れるようになるでしょう。

猫をお迎えする前に備えておくべき覚悟

室内飼いの猫は10年以上生きることが多く、医療費やフード代、住環境の調整など継続的な経済負担が生じます。突発的な手術や入院に備えた資金計画も視野に入れる必要があります。

また、引っ越しや結婚、出産といったライフイベントがあっても、猫の生活は守る必要があります。そのため、安易な気持ちではなく、最期まで責任を持つ覚悟が求められます。家族の同意や将来設計とのすり合わせも重要です。

事前に飼育費用の試算を行い、かかりつけ医を探し、家族全員で役割を共有しておくと良いでしょう。災害時の備蓄や避難方法など、いざという時の対策もあらかじめ確認しておくと安心です。

まとめ

猫をお迎えしてからの生活では、これまでのようにできなくなることも確かにあります。しかしそれは制限というよりも、暮らしの優先順位が変わるということ。時間やお金の使い方が自然と変化していくのです。

猫の習性や健康リスクを事前に調べて理解し、いざという時のための備えを整えることが、穏やかな共生につながります。

猫がいる生活で「できなくなること」を知るのは、飼い主としての責任が生まれる大切な過程です。お迎え前の丁寧な準備が、猫にも飼い主にも安心をもたらします。

(獣医師監修：葛野宗)