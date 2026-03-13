ちっちゃくて可愛いッ♡【マクドナルド】の「新作ハッピーセット」が気になる！！！

【マクドナルド】の「ハッピーセット®」に、マクドナルドの設備等を手のひらサイズで再現した「ミニチュアマクドナルド」が登場しました。ひみつのおもちゃを加えた全18種類のおもちゃは、どれも細部まで楽しめる可愛らしい仕上がりになっているもよう。今回は、@ftn_picsレポーターともさんがゲットした、第1弾のおもちゃをご紹介。2026年3月13日からの第3弾で再登場しているおもちゃなので、ぜひチェックしてみてください。

動かして遊べるトラックのおもちゃ

こちらは、第1弾で登場した「マクドナルド トラック」。レポーターともさんによると、「トラックの後ろのステップやサイドミラーなど、細部へのこだわりにも感動」とのこと。車輪が回転する仕組みになっているため、手で動かして遊ぶこともできます。乗り物に興味を持つ年代の子どもがいる人には、特に注目のおもちゃかも。

ごっこ遊びができる、タッチパネルのおもちゃ

店舗で見かける注文機をイメージした「マクドナルド タッチパネル」。レポーターともさんによると、「パネルを入れ替えたり、シールでパネルをデコって遊べます」とのこと。子ども同士で、店内で注文する時のような、ごっこ遊びをするのにもうってつけ。お部屋の一角に並べて置いても、可愛いインテリアとして楽しめそうです。

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writer：内山友里