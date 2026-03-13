キャットタワーの上階を目指す子猫。軽やかなジャンプを披露、と思いきや、予想外にパワープレイで登る姿に視聴者が夢中になりました。

動画は記事執筆時点で再生回数5.3万回を突破。コメント欄には「可愛い」「見るからに男の子だ」といった視聴者の声が寄せられました。

【動画：キャットタワーに登りたい子猫→ジャンプするのかと思いきや、前足で…『予想外の行動』】

上の階に登りたい猫

TikTokアカウント「6foldex3」に投稿されたのは、キャットタワーに登る子猫の動画。アスレチックのようなキャットタワーに果敢に挑む子猫。少し低い段差には目もくれず、登り棒のように垂直に登り、もっと上に行こうと見上げていたそう。

左側には上がりやすい階段もありますが、あくまで狙うは垂直登り。一見すると登りにくそうな外側から身を乗り出して登ろうとしていたんだとか。

ストイックな登り方

どうやって登るのかと注目していると、前足をしっかりと上段に引っ掛けて腕の力だけで体を持ち上げて登っていたそう。

猫といえば軽やかなジャンプを思い浮かべますが、後ろ足には頼らないあまりにもマッスルな登り方。子猫の逞しくもやんちゃな一面に思わず笑ってしまいます。

飼い主さんによると毎回そのような登り方をするそうで、落ちないかとヒヤヒヤしているんだとか。登り切った子猫は満足そうにキャットタワー上階のハウスの中へ入って行ったそうです。

猫がこぼれるお昼寝スポット

キャットタワーはお気に入りの場所のようで、別の動画では上の階でリラックスして眠る動画も紹介されています。

飼い主さんの家に迎えてしばらく経ち、成長した体には台座のスペースはやや狭く、足は落ちていたそう。そんなことはお構いなしに、台座のふちに顎を乗せてこちらに向けられた顔はまさに至福の表情だったとか。

最後には後ろ足がほとんど台座の外へ。あまりにも無防備な姿が可愛くてたまりません。

話題になった動画には「コース取りがちょいと下手っぴなのが可愛い」「いい筋トレになってると思うよ」と、一生懸命キャットタワーに登る猫を微笑ましく見守った視聴者のコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「6foldex3」では、さまざまな表情を見せてくれるお茶目で可愛らしい猫の日常を他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「6foldex3」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。