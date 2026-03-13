タレントの長嶋一茂が１３日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。人の誕生日がまったく覚えられないことを明かす一幕があった。

この日の番組冒頭、共演の高嶋ちさ子が１月２６日に６０歳の誕生日を迎えた一茂に「ちょっとプレゼントは保留してもらってもいいですか？ 私としては痛恨のミス」と頭を下げた。

誕生日プレゼントを忘れていたことを謝罪された一茂が「本当に今日でこの話は終わりにしたいなと思います。全然（気にしないで）」と言ったところで「私の特技は人の誕生日を忘れることなの」と言い切った高嶋。

この言葉に一茂は「俺も人の誕生日を忘れるから、誕生日プレゼントをもらったら、そのまま返しちゃうのよ」と発言。高嶋らが「えっ？」と驚く中、「（返すのは）誕生日のお返し、内祝いみたいなヤツ。もらったプレゼントは返さねえ〜よ！ 俺だって、そんなに心のない男じゃないのよ！」と説明した一茂。

「例えば毎年、誕生日プレゼントを坂上（忍）君からもらうんですけど、覚えられないの分かってるから、その分も坂上君に返しちゃってるの、先に。（坂上の）誕生日に返す自信がないから、（自分が）もらった次の週に返しちゃうの」と独特すぎる習慣を明かしていた。