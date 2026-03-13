中島健人の楽曲が“香水”に 音楽と香りがリンクした世界「KENTY FRAGRANCE POP UP in HARAJUKU」があすオープン【内覧会レポ】
歌手で俳優の中島健人による新プロジェクト「KENTY FRAGRANCE」(ケンティーフレグランス）が始動した。自身の楽曲の世界観を“香り”として表現したフレグランスシリーズで第1弾となる3商品をあす14日より公式ECサイトにて発売。14日から23日まで、東京・原宿にて香りを体験できるPOP-UPも開催され、内覧会も実施された。
【動画】中島健人、新プロジェクト『KENTY FRAGRANCE』始動！
ブランドコピーは、「香りのメロディーあなたのそばに…」。中島が楽曲制作を始めた当初から温めてきた構想を形にしたプロジェクトだ。「香りをまとって楽曲を聴いてほしい」という想いのもと調香の全工程に立ち会い開発したシリーズで、楽曲の世界観を香りで表現している。
同シリーズは今年、四季に合わせて春・夏・秋・冬の4回にわたり展開予定。第1弾は「CANDY〜Can U be my BABY〜」「SHE IS...LOVE」「IDOLIC」の3曲をモチーフにしたフレグランスを発売する。今後はどの楽曲が香りとして登場するのかにも注目が集まっている。
たくさんの人で賑わう原宿・竹下通りから一本入ると1階には香水のビジュアル、2階には壁一面に描かれたど迫力の中島のビジュアルが目を引く「KENTY FRAGRANCE POP UP in HARAJUKU」が現れる。扉を開けると中島からのメッセージがお出迎え。また店内には、「CANDY〜Can U be my BABY〜」「SHE IS...LOVE」「IDOLIC」の3曲が流れている。
2階に上がると大きなディスプレイにPOP-UP限定の中島からのメッセージ動画が放映されており、香り1つ1つを解説。そんな香水をイメージした中島のビジュアルとともに、香水の実物が展示されているパネルの前に立つと、それぞれの香りを感じることができる。
「LOVE KENTY!」のコールでも知られている「CANDY〜Can U be my BABY〜」は、まさに甘く、多幸感であふれる香り。トップノートはマンダリン・ピーチ・アプリコットで、ミドルノートはミュゲ（スズラン）・ローズ・ピオニー・アイリス。ラストノートは、バニラ・ムスク・サンダルウッド・ベンゾイン・トンカビーン。デートや女子会など、“勝負のシーン”でまといたくなる仕上がりに。
軽やかで清涼感のあるポップサウンドをイメージした「SHE IS...LOVE」は、爽やかな香りの奥に甘さも感じられる。トップノートはペアー（洋梨）・レモン・フリージア、ミドルノートはジャスミン・ロータス（蓮）・ミュゲ（スズラン）・ローズ・ソルト。ラストノートはムスク・サンダルウッド・ヘリオトロープ。季節を問わず身に付けられる、“一軍”の香水になりそうだ。
中島の代名詞“Sexy”を進化させた「Hyper Sexy」をテーマにした「IDOLIC」は、深みと余韻のある香り。トップノートはパイナップル・ベルガモット・ブラッドオレンジ、ミドルノートはトンカビーン・ラベンダー。ラストノートは、サンダルウッド・オークモス・アンバー。色気と忘れられない香りが、相手を“沼らせる”こと間違いなし。
香りを楽しんだあとは1階へ。各香水の世界観を表現した「DON’T LXXK UP」で撮影も楽しめる。「DON’T LXXK UP」は、ハイアングルからセルフで撮影することができる機械。8枚撮影され、その中から4枚をチョイスしてプリントできる。撮影を終えると、自分の写真1枚と、中島の写真1枚がプリントされる。
POP-UPの入場には入場チケットが必要で、全日完売。香水はオンラインストアで購入できる。
【動画】中島健人、新プロジェクト『KENTY FRAGRANCE』始動！
ブランドコピーは、「香りのメロディーあなたのそばに…」。中島が楽曲制作を始めた当初から温めてきた構想を形にしたプロジェクトだ。「香りをまとって楽曲を聴いてほしい」という想いのもと調香の全工程に立ち会い開発したシリーズで、楽曲の世界観を香りで表現している。
たくさんの人で賑わう原宿・竹下通りから一本入ると1階には香水のビジュアル、2階には壁一面に描かれたど迫力の中島のビジュアルが目を引く「KENTY FRAGRANCE POP UP in HARAJUKU」が現れる。扉を開けると中島からのメッセージがお出迎え。また店内には、「CANDY〜Can U be my BABY〜」「SHE IS...LOVE」「IDOLIC」の3曲が流れている。
2階に上がると大きなディスプレイにPOP-UP限定の中島からのメッセージ動画が放映されており、香り1つ1つを解説。そんな香水をイメージした中島のビジュアルとともに、香水の実物が展示されているパネルの前に立つと、それぞれの香りを感じることができる。
「LOVE KENTY!」のコールでも知られている「CANDY〜Can U be my BABY〜」は、まさに甘く、多幸感であふれる香り。トップノートはマンダリン・ピーチ・アプリコットで、ミドルノートはミュゲ（スズラン）・ローズ・ピオニー・アイリス。ラストノートは、バニラ・ムスク・サンダルウッド・ベンゾイン・トンカビーン。デートや女子会など、“勝負のシーン”でまといたくなる仕上がりに。
軽やかで清涼感のあるポップサウンドをイメージした「SHE IS...LOVE」は、爽やかな香りの奥に甘さも感じられる。トップノートはペアー（洋梨）・レモン・フリージア、ミドルノートはジャスミン・ロータス（蓮）・ミュゲ（スズラン）・ローズ・ソルト。ラストノートはムスク・サンダルウッド・ヘリオトロープ。季節を問わず身に付けられる、“一軍”の香水になりそうだ。
中島の代名詞“Sexy”を進化させた「Hyper Sexy」をテーマにした「IDOLIC」は、深みと余韻のある香り。トップノートはパイナップル・ベルガモット・ブラッドオレンジ、ミドルノートはトンカビーン・ラベンダー。ラストノートは、サンダルウッド・オークモス・アンバー。色気と忘れられない香りが、相手を“沼らせる”こと間違いなし。
香りを楽しんだあとは1階へ。各香水の世界観を表現した「DON’T LXXK UP」で撮影も楽しめる。「DON’T LXXK UP」は、ハイアングルからセルフで撮影することができる機械。8枚撮影され、その中から4枚をチョイスしてプリントできる。撮影を終えると、自分の写真1枚と、中島の写真1枚がプリントされる。
POP-UPの入場には入場チケットが必要で、全日完売。香水はオンラインストアで購入できる。