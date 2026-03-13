第４子を妊娠中のタレント・浜田翔子が、斬新なマタニティーフォトを公開した。

１３日までに自身のインスタグラムを更新し「エコー写真シールを貼りマタニティフォト」を撮影したと報告。「お腹シールは今まであまり惹かれるものがなかったのだけど、、このエコー写真シールは、子供たちも赤ちゃんいるって事がわかったり貼ってる時間も素敵な時間になりました」と大満足。「水通しとかバースプランとかもしなきゃだった。出産まで出産関係なくもやらなきゃリストが沢山！！」と、３児ママは大忙しだ。

エコー写真シールがなんともリアルで、本当にお腹の中が見えているよう。フォロワーは「しょこちゃん綺麗（きれい）だなぁ」の声を寄せた。

浜田は２０２０年６月にユーチューバーのカブキンと結婚。２１年６月体外受精で第１子を授かったことを発表し、同年１２月に第１子長男を出産。再び体外受精の末に第２子を妊娠し、２４年１月に次男の出産を報告。同年９月に第３子の妊娠を公表し、２５年２月に三男の出産を明かした。同年１２月に第４子妊娠を公表し、赤ちゃんの性別は男の子であると明かしている。