「同意があると思った」元ジャンポケ斉藤被告、初公判で無罪主張 20代女性に性的暴行加えた罪
ロケバス内で20代の女性に性的暴行を加えた罪に問われた「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の初公判が開かれました。斉藤被告は「同意があると思った」と、無罪を主張しました。
■倍率14倍超え、注目の初公判
初公判を終えた、その表情は…。
記者
「斉藤被告を乗せた車が東京地裁から出てきました」
記者
「ファンの方にメッセージとかありませんか？ 何か一言ありませんか？」
◇
13日午前9時ごろ。
記者
「東京地裁には斉藤被告の初公判を傍聴しようと、多くの人が集まっています」
傍聴席20席に対し、希望者は289人。倍率14倍超えとなった注目の初公判。
傍聴券が当たった人
「当たりました」
「詳しい内容があまり明らかになっていない印象があるので注目」
■無罪を主張 争点は“同意か不同意か”
お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）。
2024年7月、ロケバスの中で初対面の20代の女性に、性的暴行を加えた罪などに問われています。
お笑いの第一線から一転、法廷へ。裁判の争点は、“同意か不同意か”です。
黒のスーツに見慣れた髪形で入廷した斉藤被告。
裁判官
「名前は？」
斉藤被告（43）
「斉藤慎二です」
裁判官
「仕事は何を？」
斉藤被告（43）
「芸人です」
起訴内容について問われると、無罪を主張しました。
斉藤被告（43）
「私の行為に同意してくれていると思っていました」
■弁護側「女性側にも好意があった」と検察側に反論
続いて、検察側の冒頭陳述。現場となったロケバスの中での詳細について。
検察側
「後部座席で、女性と2人きりの時に『かわいいね』などと言って女性の方に身を乗り出して犯行に及んだ」
「要求に応じなければ、芸能人として活躍する斉藤被告の影響力によって、今後の活動に不利益が生じると女性に憂慮させた」
と指摘しました。
対する弁護側は、女性側にも好意があったと反論。
弁護側
「女性がキスを受け入れ『うれしいです きょう1日頑張れます』と言った」
「女性が自分に好意があり、受け入れてくれていると思っていた」
「無罪が言い渡されるべき」
■今後のポイントは…被害女性の証人尋問か
刑事事件に詳しい亀井弁護士は、“今後のポイント”について。
元大阪地検検事 亀井正貴弁護士
「被害女性の証人尋問が全てになると思う。被害を主張している女性の信用性を検証していくことになる。車内に2人きりになった状況や経緯（の証言が）ストーリーとして合理的に流れていくかどうか」