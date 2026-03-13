ロケバス内で20代の女性に性的暴行を加えた罪に問われた「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の初公判が開かれました。斉藤被告は「同意があると思った」と、無罪を主張しました。

■倍率14倍超え、注目の初公判

初公判を終えた、その表情は…。

記者

「斉藤被告を乗せた車が東京地裁から出てきました」

記者

「ファンの方にメッセージとかありませんか？ 何か一言ありませんか？」

◇

13日午前9時ごろ。

記者

「東京地裁には斉藤被告の初公判を傍聴しようと、多くの人が集まっています」

傍聴席20席に対し、希望者は289人。倍率14倍超えとなった注目の初公判。

傍聴券が当たった人

「当たりました」

「詳しい内容があまり明らかになっていない印象があるので注目」

■無罪を主張 争点は“同意か不同意か”

お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）。

2024年7月、ロケバスの中で初対面の20代の女性に、性的暴行を加えた罪などに問われています。

お笑いの第一線から一転、法廷へ。裁判の争点は、“同意か不同意か”です。

黒のスーツに見慣れた髪形で入廷した斉藤被告。

裁判官

「名前は？」

斉藤被告（43）

「斉藤慎二です」

裁判官

「仕事は何を？」

斉藤被告（43）

「芸人です」

起訴内容について問われると、無罪を主張しました。

斉藤被告（43）

「私の行為に同意してくれていると思っていました」

■弁護側「女性側にも好意があった」と検察側に反論

続いて、検察側の冒頭陳述。現場となったロケバスの中での詳細について。

検察側

「後部座席で、女性と2人きりの時に『かわいいね』などと言って女性の方に身を乗り出して犯行に及んだ」

「要求に応じなければ、芸能人として活躍する斉藤被告の影響力によって、今後の活動に不利益が生じると女性に憂慮させた」

と指摘しました。

対する弁護側は、女性側にも好意があったと反論。

弁護側

「女性がキスを受け入れ『うれしいです きょう1日頑張れます』と言った」

「女性が自分に好意があり、受け入れてくれていると思っていた」

「無罪が言い渡されるべき」

■今後のポイントは…被害女性の証人尋問か

刑事事件に詳しい亀井弁護士は、“今後のポイント”について。

元大阪地検検事 亀井正貴弁護士

「被害女性の証人尋問が全てになると思う。被害を主張している女性の信用性を検証していくことになる。車内に2人きりになった状況や経緯（の証言が）ストーリーとして合理的に流れていくかどうか」

次回の裁判は、17日に予定されています。