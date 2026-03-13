ペダル付き電動バイク、いわゆるモペットを電動アシスト自転車と装い、バイク卸売り大手の「バイク王」におよそ240台販売し、5000万円近くをだまし取ったとして、警視庁が服飾雑貨販売会社の社長ら5人を書類送検したことがわかりました。

【写真で見る】「電動アシスト自転車です」と記載された販売サイト

本当はモペットなのに…認識の曖昧さを悪用

2025年9月、JNNのカメラは東京・渋谷区の販売店を、警視庁が家宅捜索する様子を捉えていました。

次々に運び出されているのは、ペダル付き電動バイク「モペット」です。

モペットは少なくとも原付バイクには相当するため、バックミラーやウィンカーなどが必要ですが、これらの装備は見当たりません。

捜索を受けているとは知らずに、この店に修理に訪れた男性は…

修理に訪れた男性

「（Q.自転車と聞いている？）そうです。（Q.モペットではなく自転車と聞いている？）僕はあんまりわからなくて、自転車は」

「モペットではなく自転車だと思っていた」。このあいまいな認識を悪用した事件が明るみに出ました。

サイトには「違法車両の販売はしていない」 電動アシスト自転車装い販売か

詐欺などの疑いで書類送検されたのは、渋谷区の販売店「マッドボルトガレージ」の運営会社「レガリス」の男性社長（49）と役員ら5人です。

社長らは2021年から2025年にかけ、モペットにあたるアメリカ製のペダル付き電動バイク「スーパー73」や「アルコン」を電動アシスト自転車と装い、「バイク王＆カンパニー」に239台販売し、約4800万円をだまし取った疑いなどがもたれています。

実際に販売サイトを見てみると、

▼「すべて法定速度で走行可能な電動アシスト自転車です」

▼「違法車両の販売はしておりません」

などと記載されています。

実際はモペットなのに、「免許なしで運転可能な電動アシスト自転車」だとバイク王側に誤って認識させていたというのです。

男性社長は任意の調べに、「日本の規格に合う車両だと思っていたので、免許不要や公道走行可能と掲載した。だますつもりはなかった」と容疑を否認しています。