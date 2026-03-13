ÇúÀ¹¤ê¥é¡¼¥á¥ó¤ò´°¿©¤Ç¤¤º¥Ô¥ó¥Á¡ª ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ËµßÀ¤¼çÅÐ¾ì¡¿¥é¡¼¥á¥ó²°¤ËÊÂ¤Ö¤ª·»¤µ¤óÃ£¤òBL¤Ë¤·¤¿¤¤ÏÃ¡
¡Ø¥é¡¼¥á¥ó²°¤ËÊÂ¤Ö¤ª·»¤µ¤óÃ£¤òBL¤Ë¤·¤¿¤¤ÏÃ¡Ù¡Ê¤Ï¤Á¤ß¤Ä¥Ñ¥ó/KADOKAWA¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´10²ó¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¡ÖÌµËÅ¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡Ä¡×¡£ÇúÀ¹¤ê¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢¸Ê¤Î°ßÂÞ¤Î¸Â³¦¤ò¸ç¤Ã¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤½¤Î¤È¤¡¢ÎÙ¤ÎÀÊ¤Î¼ã¤¤¤ª·»¤µ¤ó¤¬¡Ö¤«¤ï¤ê¤Ë¿©¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡Ä¡© ¸ò¤ï¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Æó¿Í¤¬¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤ªÊ¢¤È°ì½ï¤Ë¿´¤Þ¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤2¿Í¤Î´Ø·¸¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥é¡¼¥á¥ó²°¤ËÊÂ¤Ö¤ª·»¤µ¤óÃ£¤òBL¤Ë¤·¤¿¤¤ÏÃ¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¡ÖÌµËÅ¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡Ä¡×¡£ÇúÀ¹¤ê¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢¸Ê¤Î°ßÂÞ¤Î¸Â³¦¤ò¸ç¤Ã¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤½¤Î¤È¤¡¢ÎÙ¤ÎÀÊ¤Î¼ã¤¤¤ª·»¤µ¤ó¤¬¡Ö¤«¤ï¤ê¤Ë¿©¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡Ä¡© ¸ò¤ï¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Æó¿Í¤¬¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤ªÊ¢¤È°ì½ï¤Ë¿´¤Þ¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤2¿Í¤Î´Ø·¸¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥é¡¼¥á¥ó²°¤ËÊÂ¤Ö¤ª·»¤µ¤óÃ£¤òBL¤Ë¤·¤¿¤¤ÏÃ¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£