ANDY THE MOUSE×Canal４℃♡遊び心きらめく限定コラボジュエリー登場

ジュエリーブランドCanal４℃から、人気キャラクターANDY THE MOUSEとのコラボレーションジュエリーが登場します。松本セイジ氏が描く愛らしいねずみの男の子ANDYの世界観を、立体的なフォルムと繊細なディテールで表現。チーズをテーマにしたユーモラスなモチーフに、ジュエリーならではの上品なきらめきを添えた特別なコレクションです。2026年3月13日（金）より全国のCanal４℃店舗および公式オンラインショップで販売されます♡

走るANDYを表現したネックレス



コレクションの中でも注目は、大好きなチーズを抱えて走るANDYをモチーフにしたネックレス。

少し前のめりになったシルエットや表情まで丁寧に再現され、キャラクターの無邪気さと躍動感がそのままジュエリーとして表現されています。

チーズモチーフにはダイヤモンドがあしらわれ、可愛らしさの中に上品な輝きをプラス。日常のコーディネートに自然となじみながら、さりげない遊び心を添えてくれます。

SV925(Rhc) +YGc Necklace

価格：15,400円

SV925(Rhc) +YGc Necklace / Diamond

価格：17,600円

SV925(Rhc) +YGc Necklace / Diamond

価格：24,200円

ブラデリスニューヨーク新作ナイトブラ♡ズレ上がりを防ぐ快適設計

チーズモチーフのダイヤモンドジュエリー



SV925(Rhc) +YGc Ring / Diamond

価格：28,600円

SV925(Rhc) +YGc Pierced Earrings / Diamond

価格：17,600円

SV925(Rhc) +YGc Pierced Earrings / Diamond

価格：19,800円

SV925(Rhc) +YGc Bracelet / Diamond

価格：15,400円

ANDYにとって特別な存在であるチーズをモチーフにしたジュエリーもラインナップ。

遊び心のあるデザインに、ダイヤモンドの輝きをプラスすることで大人の女性にも似合う仕上がりになっています。

石の配置やサイズバランスにもこだわり、キャラクターモチーフでありながら甘くなりすぎないのが魅力。日常使いはもちろん、少し特別なシーンにも活躍してくれます。

本格素材のスペシャルジュエリー



K18YG Pierced Earrings

価格：132,000円 ※片耳売り

K18YG+Pt900 Pierced Earrings / Diamond

価格：132,000円 ※片耳売り

コレクションの中でもひときわ存在感を放つのが、K18やプラチナを使用した特別なピアス。ANDYがチーズに埋もれるユーモラスなデザインを、本格素材で仕上げたラグジュアリーなアイテムです。

素材の重厚感と上質な輝きが、可愛らしいモチーフを大人のジュエリーへと昇華。遊び心を残しながらも、洗練された存在感を楽しめます。

限定チーズケースも登場



コラボレーションジュエリーは、ANDYの世界観を表現したチーズモチーフの限定ケース付き。鮮やかなカラーとユーモラスなフォルムで、ケースを開く瞬間まで楽しめるデザインです。

内側には柔らかな素材が使用され、大切なジュエリーをやさしく保護。コラボレーションならではの特別感を感じられる仕様となっています。

※数量限定の為、なくなり次第終了とさせていただきます。

遊び心と上質感が光るコラボ



ANDY THE MOUSEのユーモラスな世界観とCanal４℃の繊細なジュエリーデザインが融合した、特別感あふれるコラボコレクション。

チーズモチーフの遊び心とダイヤモンドの上品な輝きが、大人のコーディネートにさりげないアクセントを添えてくれます。

可愛らしさと上質さを兼ね備えたジュエリーは、自分へのご褒美にもギフトにもぴったり♡数量限定のケースも付属するので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。