「家に居る自分が悪いのだが」36歳女性、年収250万円。“嫌気がさしてしまう”実家暮らしの理由とは？
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、神奈川県相模原市在住・36歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：会社員
在住：神奈川県相模原市
家族構成：親2人、自分
世帯年収：自分250万円
実家の間取り：一軒家3LDK
交際費：4万円
毎月のお小遣い：3万円
毎月の貯金額：2万円
貯金総額：100万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「40歳に出る予定」と話しました。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「親の存在が常に気になってしまう。家に居る自分が悪いのだが、干渉される事も多く、嫌気がさしてしまう事がある。物音を大きく立てて生活している人達なので、もう少し静かに暮らせないものかと思うことも多いです」と教えてくれました。
お金に関する悩みでは「お金に関しては相談されたことがないので、正直困っているのか分からないので素直に相談をして欲しいと思っています」と明かしてくれました。
以前の一人暮らしで隣人から嫌がらせを受けたことがトラウマとなり、実家暮らしを選んだ回答者。一方で、親の存在が常に気になることや、お金のことを率直に相談してほしいと感じている様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、神奈川県相模原市在住・36歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：36歳女性
職業：会社員
在住：神奈川県相模原市
家族構成：親2人、自分
世帯年収：自分250万円
実家の間取り：一軒家3LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：なし
交際費：4万円
毎月のお小遣い：3万円
毎月の貯金額：2万円
貯金総額：100万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「40歳に出る予定」と話しました。
「一人暮らしをした際に隣人に嫌がらせを受けた」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「以前一人暮らしをした際に隣人に嫌がらせを受けたので、トラウマになっているので一人暮らしに踏み切れないところがあるからです」と説明。さらに「それと、たくさん稼いでいるわけではないので生活費を浮かせる意味でも実家暮らしを選んでいます」と話してくれました。
「親の存在が常に気になってしまう」親2人と同居している回答者。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「親の存在が常に気になってしまう。家に居る自分が悪いのだが、干渉される事も多く、嫌気がさしてしまう事がある。物音を大きく立てて生活している人達なので、もう少し静かに暮らせないものかと思うことも多いです」と教えてくれました。
お金に関する悩みでは「お金に関しては相談されたことがないので、正直困っているのか分からないので素直に相談をして欲しいと思っています」と明かしてくれました。
以前の一人暮らしで隣人から嫌がらせを受けたことがトラウマとなり、実家暮らしを選んだ回答者。一方で、親の存在が常に気になることや、お金のことを率直に相談してほしいと感じている様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)