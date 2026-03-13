プロ野球ファームリーグ・オイシックス新潟アルビレックスBC。3月14日の開幕を前に、桑田真澄CBOがシーズンに向けた意気込みを語りました。

◆新潟で情報番組に生出演

今シーズン、オイシックスのCBO（チーフベースボールオフィサー）に就任した桑田真澄さん。開幕を週末に控え3月9日、テレビ新潟の番組に生出演しました。

◆「チームが成長していけるように」

桑田真澄CBO

「ジャイアンツを退団して1年間、充電期間を設けてゆっくりしようかなと。アメリカの野球をもう1回みてアップデートしたり、そういう時間にしようと思っていたが、オイシックスのスタッフから猛烈なラブコールというか、何度かお断りはしたが、その熱意に負けて、熱意に感動したんでしょうね。僕が少しでも力になれたらという気持ちになって契約に至った。グラウンドで選手たちの指導、指導者の育成、フロントの強化、改善とか、全体的にみてもらいたいと話をいただいたので。いろんな側面からチームが成長していけるように力になっていきたい」

◆若い選手たちに伝えたいこと

キャンプでは自ら率先してグラウンド整備。



グローブをつけ、ボール拾いをする様子も。



野球に向き合う姿勢を若い選手たちに伝えています。

桑田真澄CBO

「僕のグラウンド整備でケガがひとつ減るだけでも選手たちのプラスになる。ボール拾いも時間短縮……次の練習に入っていってほしい。実力の世界で、プロは厳しい世界なので、しっかり実力をつけること。何度も"われわれはプロだよ"という言葉を投げかけているが、言葉がチームを作っていくと思っているので、プロフェッショナルになろうというのはずっと言い続けていきたい」

◆今季の意気込みは

野球人生の新たな1ページに……



新潟での意気込みを聞きました。

桑田真澄CBO

「フロントも含めて、球団、選手がレベルアップして、新潟県民の皆さんに応援してもらえるようなチームに成長していきたい。すばらしいチームを作って、皆さんに応援していただけるよう全力で頑張っていきたい。よろしくお願いいたします」



今後、新潟での試合で桑田CBOが姿を見せる機会も増えるということです。



開幕戦は14日午後1時から、東京で巨人と対戦します。

