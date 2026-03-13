格闘技イベント「BreakingDown（ブレイキングダウン）」への出場で知られる黒ギャルモデルの木村美玲さん（30）が、自身のインスタグラムで結婚と妊娠を報告した。



【写真】黒ギャルモデル木村美玲さんとタトゥーがワイルドなイケメン夫

木村美玲さんは「私事ですが、この度“木村”を卒業いたしました。そして新しい命を授かりました」と結婚と妊娠を公表した。公表するかどうか迷いもあったというが、「自分らしくいたいと思い、今回公表することにしました」「賛否両論あると思いますが、、、暖かく見守ってくれると嬉しいです」と心境を吐露した。



木村さんは派手なギャルスタイルと高い身体能力で知られ、極真空手で世界8位になった経歴を持つ。格闘技イベント「ブレイキングダウン」に出場した際には、その空手仕込みの打撃で激しい打ち合いを展開した。判定にもつれ込む接戦の末、惜しくも敗れたものの、気迫あふれる試合ぶりが話題となった。



その後は黒肌美女雑誌「ＬＯＡＬＯ」のモデルとして活動しており、金髪の黒ギャル姿で蛍光色のビキニを着こなすなど、自らのファッションやライフスタイルを発信してきた。



夫とのツーショット写真も投稿し、腕にタトゥーが入り、ワイルドなヒゲをたくわえた夫について「人生山谷を一緒に経験したお方です」と紹介した。「常にウチのことを想ってくれて 色んな感情や新しい経験もさせてくれて めちゃ漢で、たくさん愛されてて とにかくウチのことが大好きで 厳しいこともしっかり言ってくれて たくさん導かれてきました」「唯一無二の存在でめちゃくちゃ愛してます」と厚い信頼を寄せた。「夏に爆誕するベビが気持ちよく産声あげれるように パパママも楽しみに頑張ります」と出産を心待ちにした。



年末年始ごろから体調を崩し、妊娠によるつわりで悩まされたといい、「気持ち悪すぎてあまり食べれなくなったり 見た目も変わって落ち込んだり 情緒がおかしくて ずっとSNSの更新ができませんでした」と説明した。それでも「だいぶ復活してきたので体優先しつつ、SNSは引き続きやっていくので これからもどうぞよろしくお願いいたします」とファンへメッセージを送った。