【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 空欄に共通する2文字は？ 体の部位や人間関係を示す言葉がヒント
身近な言葉の響きに隠れた共通項を探り、空白を埋めるひと時を楽しみましょう。
今回は、体に関わる表現から人間関係まで、多彩な分野から選定しました。4つのキーワード全てを正しく成立させる2文字の音が何か、これまでの経験を基に特定してみましょう。
□□か
か□□じみ
□□じ
□□まえ
ヒント：初対面ではなく、何度も顔を合わせてよく知っている人のことを何といいますか？
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▼解説
それぞれのキーワードを完成させるために「おな」を補うと、次のような表現になります。
おなか（おなか）
かおなじみ（顔なじみ）
おなじ（同じ）
おなまえ（お名前）
体の部位である「おなか（おなか）」や、親しい関係を示す「顔なじみ（かおなじみ）」の中に、共通性を示す「同じ（おなじ）」や、丁寧な呼称である「お名前（おなまえ）」が共通のパーツとして含まれていました。漢字で表記すると「腹」「馴染」「同」「名」と全く異なる字面が現れますが、ひらがな2文字の響きによって見事に一本の線で結ばれます。
全てのピースが隙間なくかみ合った瞬間の、パズルが解けた時のような心地よい手応えを味わっていたいただけたなら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、体に関わる表現から人間関係まで、多彩な分野から選定しました。4つのキーワード全てを正しく成立させる2文字の音が何か、これまでの経験を基に特定してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□か
か□□じみ
□□じ
□□まえ
ヒント：初対面ではなく、何度も顔を合わせてよく知っている人のことを何といいますか？
↓
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↓
正解：おな正解は「おな」でした。
▼解説
それぞれのキーワードを完成させるために「おな」を補うと、次のような表現になります。
おなか（おなか）
かおなじみ（顔なじみ）
おなじ（同じ）
おなまえ（お名前）
体の部位である「おなか（おなか）」や、親しい関係を示す「顔なじみ（かおなじみ）」の中に、共通性を示す「同じ（おなじ）」や、丁寧な呼称である「お名前（おなまえ）」が共通のパーツとして含まれていました。漢字で表記すると「腹」「馴染」「同」「名」と全く異なる字面が現れますが、ひらがな2文字の響きによって見事に一本の線で結ばれます。
全てのピースが隙間なくかみ合った瞬間の、パズルが解けた時のような心地よい手応えを味わっていたいただけたなら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)