Q. 毎朝、果物ジュースを飲んでいます。ダイエット中も続けて大丈夫でしょうか？【管理栄養士が回答】
Q. 毎朝、果物ジュースを飲んでいます。ダイエット中でも続けて大丈夫でしょうか？Q. 「お肌の調子や健康によさそうなので、毎朝欠かさず果物ジュースを飲んでいます。ダイエット中も飲み続けて大丈夫でしょうか？ 避けた方がいい果物など、何か注意点があれば知りたいです」
A. ダイエット中はジュースではなく「果物そのもの」を適量食べましょう体によさそうなイメージのある果物ジュースですが、ダイエットという観点では注意が必要です。結論から言うと、ジュースとして飲むのではなく、果物そのものを食べる方が太りにくく、健康的と言えます。
結果的に、どの果物であれ、ダイエット中は避けるべき「太りやすい飲み物」になってしまいます。
ダイエットを成功させるためには、以下のポイントを意識しましょう。
・果物はジュースではなく「生」で食べる：噛むことで満腹中枢が刺激され、食物繊維も効率よく摂取できます
・果物を食べる時間に気を付ける：夜は活動量が減るため、脂肪として蓄積されやすくなります。エネルギーとして消費されやすい朝から昼にかけて食べるのが理想的です
・適量を守る：1日の目安は、片手に乗る程度の量（バナナ1本、りんご半分など）にとどめましょう
果物はビタミンやミネラルが豊富で、適量であれば健康と美容の強い味方になります。「飲み物」としてではなく「食事の一部」として、賢く取り入れていきましょう。
▼岡田 明子プロフィール
管理栄養士。特別養護老人ホームや病院での栄養指導・給食管理に携わったのち、2014年に一般社団法人NS Laboを設立。個々の生活習慣に合わせた的確な指導に定評があり、食事サポート実績は延べ1万人に及ぶ。『朝だから効く！ダイエットジュース』（池田書店）など著書多数。
(文:岡田 明子（管理栄養士）)