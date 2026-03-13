ワイヤレス充電システムを搭載のちいさなクルマ

2026年2月13日から15日までの3日間、インテックス大阪（大阪市住之江区）を会場に開催された関西最大級のカスタマイズカーの祭典「大阪オートメッセ2026」では、さまざまな車両が展示され来場者の注目を集めていました。

今回はその中から、大阪府のブースに展示されていたトヨタ「C＋pod」をご紹介します。

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大阪オートメッセが開催されている地元でもある大阪府のブースということで、「大阪府もカスタマイズカーを出展！？」と思われた方もいるかもしれません。

しかし展示されていたのは、超小型モビリティとして2020年から2024年まで生産されていたトヨタのC＋podという車両でした。

実は大阪府では、さまざまな主体が連携・協働して電動車の普及促進を図り、脱炭素社会・水素社会の実現に寄与することを目的とした「おおさか電動車協働普及サポートネット」が設立されています。大阪オートメッセへのブース出展も、その活動の一環というわけです。

ここで展示されていたC＋podは、軽自動車規格の中でも「超小型モビリティ（型式指定車）」に該当するBEVモデルとしてリリースされたもの。

全長2490mm×全幅1290mm×全高1550mmという非常にコンパクトなボディを持ち、乗車定員は2名（一部仕様では1名）となっています。

床下にはリチウムイオンバッテリーを搭載し、モーターによって後輪を駆動するRRレイアウトを採用。

超小型モビリティ（型式指定車）の規格に沿い、最高速度は60km／h、高速自動車国道などは走行できません。満充電時の航続距離はWLTCモードで150kmとされています。

このC＋pod自体はすでに販売終了となっているモデルですが、当時の価格（消費税込）は166万5000円から173万1000円。

国の施策によるCEV補助金や自治体独自の補助金を組み合わせることで、実質的には100万円台前半で購入できる手軽さも魅力でした。

今回展示されていた車両には、おおさか電動車協働普及サポートネットの会員である株式会社ダイヘンが現在実証実験を行っているワイヤレス充電システム「D-Broad EV」が搭載されているのが大きな特徴です。

このワイヤレス充電システムは、駐車場に設置された送電ユニットの上に、受電ユニットを搭載した車両を停車させるだけでバッテリーの充電が可能になるというもの。煩わしい充電ケーブルを使った作業を省くことができる優れものです。

さらに金属異物検知システムも搭載されており、防水・防塵仕様で塩害にも強い構造となっているため、場所や天候に左右されることなく安全に充電が可能とのこと。

車両への搭載についても、CHAdeMO規格の充電ポートを備えるさまざまな車両に対して、車両側ソフトウェアを変更することなく後付けが可能となっています。

現在はC＋podのほか、日産「リーフ」やトヨタ「プリウスPHV」、レクサス「UX300e」、三菱「ミニキャブMiEV」で適合確認が取れているそうです。

会場に展示されていたC＋podにもこのワイヤレス充電システムが搭載されており、すでに大阪府内で運用が行われているとのこと。これが広く普及すれば、電動車の運用がより一層しやすくなるのは間違いなさそうです。