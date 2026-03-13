目に見えない良い進化。

先日発売された9万9800円のMacBook Neo。iPhone向けのチップを採用したことで、処理能力どうなの？ みたいな不安がありましたが、実際触ってみたら意外とサクサク。

Webブラウジング、メール、オフィス系アプリ操作など、軽作業なら全然問題なさそうな印象でした。これなら学生がバリバリ持ち運んで使うよMacとしても、確かに良さそうなチョイスですねー。

そして、バリバリ使うのを想定して「整備性」もまたネオでした。

修理マニュアルを公開。キーボードは単体で交換可能に

Image: Apple

Appleが公開した修理マニュアルによると、キーボードは単体交換できる仕様になっているようです。

え？ 今までどうなってたの？ というと、他のMacBookの場合、キーボード交換はキーボードを含むアルミニウムのシェルごと交換が必要だったんです。

そのためキーボードだけ交換したい場合でも、修理価格が高額になってしまっていました。

Neoならキーボードがクラッシュしても、修理のお値段控えめになりそうな予感がします。これは良い。

早速分解した猛者も登場

実際に分解した様子も、YouTubeにアップされています。

わずか6分でバラバラに分解できるほどモジュール化されていて、整備性の良さが伝わってきますねー。ちなみに、バッテリーも接着剤やテープではなく、ネジ止めだけ。バッテリー交換もかなりお手軽みたい。

バリバリ使ってるとバッテリーも2〜3年でヘタれがちなので、これも良い配慮だなぁ。

Source: MacRumors（1, 2）, YouTube, Apple