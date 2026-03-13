メキシコ代表GKがアキレス腱断裂の大怪我。40歳の英雄が復帰か。W杯６大会連続メンバー入りの可能性を英紙報道

メキシコ代表GKがアキレス腱断裂の大怪我。40歳の英雄が復帰か。W杯６大会連続メンバー入りの可能性を英紙報道