優里、竹内涼真の『Mステ』歌唱ぶりを絶賛「ああいうふうに歌えたら楽しいだろうな」 リハ終わりに取材対応
俳優の竹内涼真、シンガー・ソングライターの優里が、13日午後9時から放送の『ミュージックステーション』出演前に囲み取材に応じ、このあと2人が出演する『Mステ』への思いを語った。
【写真】仲良さそう！笑顔でピースする竹内涼真＆優里
竹内は今回『Mステ』初歌唱。4月4日に開幕予定の主演ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』の劇中歌「ラストチャンスサルベーション」を共演キャスト陣と共に披露する。そして優里は、竹内主演の同局系ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（毎週火曜 後9：00）の主題歌「世界が終わりました」を『Mステ』でテレビ初披露する。
リハ終わりに取材に応じた竹内は「優里君の主題歌を目の前で聞けてラッキーだなと。（ドラマの）映像ともリンクしていて贅沢な時間でした！」とにっこり。優里は「（竹内の）次に僕の出番なんです。僕は歌だけをやっているので、歌では頑張りたいと思っていたんですけど、竹内君はダンスもやられていて、ああいうふうに歌えたら楽しいだろうなと思いました」とパフォーマンスを絶賛すると、竹内は「必死です（笑）」と照れ笑いを浮かべた。
優里の歌う主題歌について竹内は「主題歌がストーリーとリンクしていて、（マッチしすぎて）くらった。それくらい僕らのストーリーと、優里君の表現されたいことがリンクしていて。向かっている方向性が一緒だったのかなという気がしてグッときました」と感動したと語り、「まれにみるマッチだと思います」とうなずいた。
最後に『Mステ』出演への意気込みを聞くと、「これから出られるかどうかわからないので、全力で悔いが残らないように120％で頑張ろうと思います」と竹内。優里は「パフォーマンス中に『再会』の映像も流れるので、観ている人にはシーンを思い浮かべていただいたり、ドラマを観ていない方には、観てみたいなと思えるような歌を、心を込めて歌いたいと思います！」と力を込めた。
【写真】仲良さそう！笑顔でピースする竹内涼真＆優里
竹内は今回『Mステ』初歌唱。4月4日に開幕予定の主演ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』の劇中歌「ラストチャンスサルベーション」を共演キャスト陣と共に披露する。そして優里は、竹内主演の同局系ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（毎週火曜 後9：00）の主題歌「世界が終わりました」を『Mステ』でテレビ初披露する。
優里の歌う主題歌について竹内は「主題歌がストーリーとリンクしていて、（マッチしすぎて）くらった。それくらい僕らのストーリーと、優里君の表現されたいことがリンクしていて。向かっている方向性が一緒だったのかなという気がしてグッときました」と感動したと語り、「まれにみるマッチだと思います」とうなずいた。
最後に『Mステ』出演への意気込みを聞くと、「これから出られるかどうかわからないので、全力で悔いが残らないように120％で頑張ろうと思います」と竹内。優里は「パフォーマンス中に『再会』の映像も流れるので、観ている人にはシーンを思い浮かべていただいたり、ドラマを観ていない方には、観てみたいなと思えるような歌を、心を込めて歌いたいと思います！」と力を込めた。