『ボイプラ2』発・ALPHA DRIVE ONE、初来日イベント 日本ファンクラブ開設発表「期待してください」
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生したALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が13日、神奈川・KT Zepp Yokohamaで『THE 1st MINI ALBUM EUPHORIA 発売記念 FAN SHOWCASE IN JAPAN』を開催。初来日イベントとなった。
【写真】ショーケースを満喫するALD1
大歓声に迎えられたALPHA DRIVE ONEは満開の笑顔で登場。リーダーのLEOは「日本でALLYZの皆さんに会えてうれしいです」、XINLONGは「情熱と会いを感じられて本当に幸せです」と喜びをかみしめていた。
イベントでは「FORMULA」「FREAK ALARM」「Cinnamon Shake」を披露したほか、3チームに分かれて2択クイズを実施する「メンバーを発掘 究極の2択クイズ！」などの企画も行った。
最後に、JUNSEOが、日本オフィシャルファンクラブの開設を発表。GEONWOOは「日本でいろいろな計画を立てています。すぐお見せできると思いますので、たくさん期待してください」と予告した。
ALPHA DRIVE ONEは、『BOYS II PLANET』から誕生。LEO（リオ）
、JUNSEO（ジュンソ）、ARNO（アルノ）、GEONWOO（ゴヌ）、SANGWON（サンウォン）、XINLONG（シンロン）、ANXIN（アンシン）、SANGHYEON（
サンヒョン）の8人組。2025年12月3日には先行公開曲「FORMULA」をリリースし、26年1月12日にアルバム『EUPHORIA』で韓国デビューした。
グループ名は「トップに向かうという目標（ALPHA）」「止まらない推進力（DRIVE）」「ひとつになった結集力」という意味がある。略称は「ALD1」。公式ファンネーム「ALLYZ」には、ファンといつも（Always）一緒にいるという止まることのない願いが込められている。
【写真】ショーケースを満喫するALD1
大歓声に迎えられたALPHA DRIVE ONEは満開の笑顔で登場。リーダーのLEOは「日本でALLYZの皆さんに会えてうれしいです」、XINLONGは「情熱と会いを感じられて本当に幸せです」と喜びをかみしめていた。
最後に、JUNSEOが、日本オフィシャルファンクラブの開設を発表。GEONWOOは「日本でいろいろな計画を立てています。すぐお見せできると思いますので、たくさん期待してください」と予告した。
ALPHA DRIVE ONEは、『BOYS II PLANET』から誕生。LEO（リオ）
、JUNSEO（ジュンソ）、ARNO（アルノ）、GEONWOO（ゴヌ）、SANGWON（サンウォン）、XINLONG（シンロン）、ANXIN（アンシン）、SANGHYEON（
サンヒョン）の8人組。2025年12月3日には先行公開曲「FORMULA」をリリースし、26年1月12日にアルバム『EUPHORIA』で韓国デビューした。
グループ名は「トップに向かうという目標（ALPHA）」「止まらない推進力（DRIVE）」「ひとつになった結集力」という意味がある。略称は「ALD1」。公式ファンネーム「ALLYZ」には、ファンといつも（Always）一緒にいるという止まることのない願いが込められている。