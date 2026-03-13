ボートレースからつで17日に開幕する「G2唐津MB大賞〜スター候補チャレンジマッチ〜」に出場する地元・佐賀支部の小芦るり華（28）らPR隊が11日、スポニチ西部総局を訪れた。

他にも佐賀支部からは今年絶好調の定松勇樹（24）、深川真二（51）、上野真之介（38）ら11選手が出場して地元タイトル獲得を狙う。優勝すれば来年3月23〜28日に当地で開催されるSGボートレースクラシック出場権も獲得とあって気合が入る。浜野谷憲吾（52＝東京）、菊地孝平（47＝静岡）、石野貴之（43＝大阪）、井口佳典（48＝三重）ら遠征勢も強力。小芦、遠藤エミ（38＝滋賀）、西橋奈未（29＝福井）の女子3人の活躍にも期待がかかる。売り上げ目標は38億円。

2月に、びわこで自身2度目の優勝を飾った小芦は「からつだからこそ、実力を発揮して結果を出したい。クラシックの権利を獲れるチャンスをつかんで、師匠（宮地元輝）に"お先です！"と言えるように集中して頑張ります」と意気込みを語った。

開催中の場内では、俳優の三浦翔平＆地元スター・峰竜太（20日）、タレントの磯山さやか（21日）、宮地元輝（21日）のトークショーが行われるなど、イベントが盛りだくさん。豪華出演陣が盛り上げるYouTubeライブ配信、ネット投票キャンペーンもお見逃しなく。