STARGLOW・KANON、最終オーディションの弁明 緊張しすぎてふざけてしまい「自分のことをぶん殴ろうと思いました」
BMSGプロデュースによる第3のボーイズグループ結成へ向けたオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」でデビューをつかんだSTARGLOW（RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAM）が13日、東京・ヒューマントラストシネマ渋谷で行われた「TBSドキュメンタリー映画祭2026」内でドキュメンタリー映画『THE LAST PIECE -Glow of Stars-』の舞台あいさつに参加した。
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印象的なシーンについてGOICHIは「最終審査の日。俺とか『一睡もしてないです』と本当にオールで緊張していた」と振り返りながら「映像を見たら、KANONが…。マジか、こんな感じだったんだ、と」とKANONが大はしゃぎしていた様子も収められている。KANONは「ナメているわけじゃない。本当にごめんなさい。自分も緊張していて、それをまぎらわそうとして、ああなった。たぶん」と弁明しながらも、TAIKIにちょっかいを掛けている様子について「自分のことをぶん殴ろうと思いました。本当に申し訳ない」と大慌てになっていた。それでも最後のあいさつを任されるとKANONは「プロデューサーを務めましたKANONです」と強心臓でボケて笑いを誘っていた。
歴史的事件から、いま起きている社会の動き、市井の人々の日常、注目のカルチャーまで、TBSテレビおよびJNN系列局の記者・ディレクターたちが現場で掴み、魂を込めて世に送り出してきたドキュメンタリーの情熱が結実する場として開催されてきた『TBSドキュメンタリー映画祭』。今年で6回目となる。デビューまでを追ったドキュメンタリー『THE LAST PIECE -Glow of Stars-』も上映。『TBSドキュメンタリー映画祭』は、きょう13日から東京・大阪・京都・名古屋・福岡・札幌の全国6都市にて順次開催される。
映画祭のアンバサダー・LiLiCoと北村太洋監督も参加した。
印象的なシーンについてGOICHIは「最終審査の日。俺とか『一睡もしてないです』と本当にオールで緊張していた」と振り返りながら「映像を見たら、KANONが…。マジか、こんな感じだったんだ、と」とKANONが大はしゃぎしていた様子も収められている。KANONは「ナメているわけじゃない。本当にごめんなさい。自分も緊張していて、それをまぎらわそうとして、ああなった。たぶん」と弁明しながらも、TAIKIにちょっかいを掛けている様子について「自分のことをぶん殴ろうと思いました。本当に申し訳ない」と大慌てになっていた。それでも最後のあいさつを任されるとKANONは「プロデューサーを務めましたKANONです」と強心臓でボケて笑いを誘っていた。
歴史的事件から、いま起きている社会の動き、市井の人々の日常、注目のカルチャーまで、TBSテレビおよびJNN系列局の記者・ディレクターたちが現場で掴み、魂を込めて世に送り出してきたドキュメンタリーの情熱が結実する場として開催されてきた『TBSドキュメンタリー映画祭』。今年で6回目となる。デビューまでを追ったドキュメンタリー『THE LAST PIECE -Glow of Stars-』も上映。『TBSドキュメンタリー映画祭』は、きょう13日から東京・大阪・京都・名古屋・福岡・札幌の全国6都市にて順次開催される。
映画祭のアンバサダー・LiLiCoと北村太洋監督も参加した。