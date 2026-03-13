JR仙巌園駅の開業からあさって15日で1年。経済波及効果は予想の2倍以上の15億6000万円となっています。駅周辺の今を取材しました。

（記者）「電車が到着した、乗客のみなさんが続々と降りてくる。平日だがたくさんの人がみえている」

あさって15日で開業1周年のJR仙巌園駅。鹿児島中央駅から7分とアクセスが大幅に向上しました。

（鹿児島市から）「駅を降りてすぐに海と桜島がきれいに見えて、駅だけでも楽しめるような場所」

（東京から）「よく海沿いの駅は有名になるが、ここも名物になるのでは、ますます」

ビーチハウスを改修のカフェにはおよそ3万人

駅開業に合わせて、ビーチハウスを改修してつくられたこちらのカフェ。去年4月からことし1月までに国内外のおよそ3万人が利用しました。

（霧島市から 20代）「全然立ち寄ったことはなかった、店ができてから来るようになった」

列車で来たという人も。

（JRを利用 10代）

「TikTokとかで見ておいしそうだなと思って来た。近かった」

「（磯エリアに来るのは）学校のイベントぐらい。景色も店内もきれいで、また来たい」

（グッドフェローズコーヒー 鬼塚智也店長）「冬や海開きではないときに、パンケーキや自家焙煎のコーヒーを飲みに来ていただく部分では、地域活性として貢献できていると思う。鹿児島のよさをもっと広めていけたら」

仙巌園の入園者数は13%↑見込み…県全体への経済波及効果2倍以上

仙巌園の入園者数は駅の開業前に比べ13%増加する見込みです。

（仙巌園・業務企画課 阿多啓晶課長）「時間に遅れがないことも旅行を組み立てる上では非常にいいこと。磯の地を周っていただけるとありがたい」

駅開業による県全体への経済波及効果は15億6000万円とされ、予想の2倍以上の好スタートを切った1年目。さらなる効果を生み出せるか、期待の2年目がまもなくスタートです。

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