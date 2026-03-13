タレントのユージ（38）が13日、自身のYouTubeチャンネルを更新。2カ月前に納車された「GLS600マイバッハ」の購入金額や支払い方法をぶっちゃけた。

ユージは「ぴったり2カ月前に納車された」メルセデス・ベンツのマイバッハGLS600の2023年の4人乗りモデルで登場し「めちゃくちゃ気に入っています」と語った。

「いろんなコメントがあったんです。どうやって買ったの？一体いくらしたんだ？隠すのも何か変だし、リアルな数字を発表しようと」と語り、支払い方法は「ガチガチのフルローンです」と明かした。また、購入金額についても、新車だと3000万円を超えるが、「買った金額は2300〜2400万円」と語った。

この日は、納車されて2カ月の同車の現在の金額を知りたいと、ネット査定する企画。「まだ発表していないんですけど、次の車もあるんです。もうオーダーしていて。ドイツの車なんですけど、 完成したと。さっき日本に到着したって連絡が来たんですよ」と、査定金額によっては売却も…と語った。

だが、まず簡易査定で「2023年式GLS」と検索すると平均価格は877万2750円。その後、詳細なデータを入れて返ってきた金額は、最高値が1608万8000円だった。

ユージは「本当か〜。これはちょっと厳しい査定額にはなっちゃいましたけど、正直仕方ないかなってのはある」と言い、今回は売却は見送ることに。「金額めっちゃよかったら、売ってもいいかなと思ったけど。正直2000万円以上で買っているので。買ったばっかで、もうちょっと回収したいな。それで売って、値段落ちちゃいましたならまだ納得いくのよ。買って2カ月でガクっと落ちているので…」と言い、走行距離もまだ2万キロとあり「まだしばらく乗ると思う」と語った。