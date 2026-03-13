大谷翔平（31）の通訳とアナリストを務めるウィル・アイアトン（37）が3月10日、Instagramを更新。

【画像】「ドラマのよう」阪神・通訳スタッフがWBCに選手として参戦！ 「通訳とブラジル代表の二刀流」にファン衝撃

「選手兼通訳として出場した話について」と投稿されたのはアイアトンが自己紹介する動画第2弾。まず「コメント本当にありがとうございます。全部読んでます」とファンに感謝を伝え、自身の来歴について語った。

【画像】自己紹介動画第2弾をアップしたウィル・アイアトン（画像はウィル・アイアトン Instagramより引用）

アイアトンは「大学卒業してからちょうどその年2012年にWBC予選大会が行われるということがあり、フィリピン代表の選手として選ばれました」と自身の選手経験を語り、そこで元ライオンズの小川龍也（34）と出会ったことを明かした。そこで選手兼通訳として所属したことを話し、予選大会の思い出を振り返った。

この投稿にはInstagramユーザーから「まさに二刀流じゃないですか」「翔平を救ってくれたヒーローです！」「すばらしい経歴」「ほんと惚れ惚れする」「元吉本興業出身だった頃のお話も知りたいです!」といったコメントが寄せられた。また、タレントの川崎麻世（63）も「ご近所に住んでた麻世です。覚えてますか？」とコメントを寄せた。