

本日の日経平均株価は、中東情勢の緊迫と原油相場上昇が警戒され、前日比633円安の5万3819円と続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は10社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、WTI価格が一時98ドル台乗せで収益拡大が期待されたＩＮＰＥＸ <1605> [東証Ｐ]、米バリューアクトによる7％保有が判明したマックス <6454> [東証Ｐ]、自社株2532万16000株を消却する日本郵船 <9101> [東証Ｐ]など。そのほか、ＯＡＴアグリオ <4979> [東証Ｓ]は4日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1605> ＩＮＰＥＸ 東Ｐ 鉱業

<2344> 平安レイ 東Ｓ サービス業

<4556> カイノス 東Ｓ 医薬品

<4578> 大塚ＨＤ 東Ｐ 医薬品

<4979> ＯＡＴアグリ 東Ｓ 化学



<5844> 京都ＦＧ 東Ｐ 銀行業

<6085> アーキテクツ 東Ｇ サービス業

<6454> マックス 東Ｐ 機械

<7425> 初穂商事 東Ｓ 卸売業

<9101> 郵船 東Ｐ 海運業



株探ニュース

