　本日の日経平均株価は、中東情勢の緊迫と原油相場上昇が警戒され、前日比633円安の5万3819円と続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は10社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、WTI価格が一時98ドル台乗せで収益拡大が期待されたＩＮＰＥＸ <1605> [東証Ｐ]、米バリューアクトによる7％保有が判明したマックス <6454> [東証Ｐ]、自社株2532万16000株を消却する日本郵船 <9101> [東証Ｐ]など。そのほか、ＯＡＴアグリオ <4979> [東証Ｓ]は4日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1605> ＩＮＰＥＸ　　東Ｐ　鉱業
<2344> 平安レイ　　　東Ｓ　サービス業
<4556> カイノス　　　東Ｓ　医薬品
<4578> 大塚ＨＤ　　　東Ｐ　医薬品
<4979> ＯＡＴアグリ　東Ｓ　化学

<5844> 京都ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業
<6085> アーキテクツ　東Ｇ　サービス業
<6454> マックス　　　東Ｐ　機械
<7425> 初穂商事　　　東Ｓ　卸売業
<9101> 郵船　　　　　東Ｐ　海運業

株探ニュース