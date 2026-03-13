13日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道が、14日（土）と15日（日）にリクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館にて行われるSVリーグ男子第17節のVC長野トライデンツ戦から、2025-26シーズンのホームゲーム最終戦まで各ホームゲーム期間、会場のEZOCAブースにてEZO Pay決済をした方に、オリジナル缶バッジがプレゼントされることを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。

ヴォレアスのホームゲームは残すところ、14日と15日に行われるVC長野戦。20日（金）と21日（土）に函館アリーナで行われるSVリーグ男子第18節の広島サンダーズ戦。4月4日（土）と5日（日）にリクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館で行われるSVリーグ男子第20節の大阪ブルテオン戦。4月11日（土）と12日（日）に同会場で行われるSVリーグ男子第21節の東京グレートベアーズ戦の8試合になる。

EZOCAとは北海道共通ポイントカードのことで、全道のEZOCA提携店で利用することができる。また、北海道の決済サービスであるEZO Payもスマートフォンで登録・利用することができる。

このキャンペーンは、EZOCAアプリにヴォレアスEZOCAを連携し、EZOCAアプリからEZO Payを登録。EZO Payに残高をチャージし、会場内でEZO Payを利用し、買い物をすることで会場内のEZOCAブースにて、「ヴォレアス北海道オリジナル缶バッジ」がプレゼントされる。

EZO Payは会場内のグッズ売り場、飲食ブースにて利用が可能。限定デザインのオリジナル缶バッジは全16種類あり、1人につき1つ貰うことができる。EZOCAアプリについては、公式Xの投稿内にある画像のQRコードからインストールができる。

EZO Payのキャンペーンは他にも、ヴォレアスのホームゲーム会場のグッズ売り場にて、EZO Pay決済で10％還元企画を実施。さらに、ヴォレアスのファーストポイントを取る選手を予想し、予想が的中した当選者にEZO Payのポイントが山分けされる「EZO Payチャレンジ！」を開催している。