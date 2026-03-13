12日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の大阪マーヴェラスが、14日（土）と15日（日）にグリーンアリーナ神戸で行われるSVリーグ女子第19節、NECレッドロケッツ川崎戦でLINE友だち追加キャンペーンを開催することをクラブ公式SNSで発表した。

本キャンペーンではLINE友だち追加と試合会場での応募で、チームランチトートバッグが当日抽選でプレゼントされる。

参加方法は、試合開始前までに大阪MVのLINE公式アカウントを友だち追加し、会場で二次元バーコードを読み込みキャンペーンに応募。当日応募をした方の中から、LINEにて当選メッセージが送信 される（当選メッセージは試合中の第2～3セット間に送信予定）。当選者の方には、インフォメーションブースにて試合終了後、景品が渡されるそうだ。

大阪MVのLINEアカウントは開設されたばかり。今後のホームゲームでの最新情報やキャンペーン情報などを届ける予定となっている。

大阪MVは現在、26勝10敗という好成績でリーグ3位につけ、クラブとして今後の活躍にも期待される。