男子バンクドスラローム下肢障害重度クラス（SB-LL1）でベテランの小栗大地（45、SCSK）が59秒02をマークし、銀メダルを獲得した。金メダルのノア・エリオット（アメリカ）の58秒94に0秒08及ばず。それでも日本勢、今大会3個目、冬季パラリンピック通算100個目のメダルとなった。

【写真を見る】スノボ・小栗大地が悔しい銀メダル、金に0秒08届かず 日本勢3個目、冬季パラ通算100個目のメダル獲得【ミラノパラ】

バンクドスラロームは、『バンク』と呼ばれる傾斜のあるコーナーが設けられたコースを、選手が計2回滑走し、その中で最も速いタイムで順位を競う。

1回目のランに日本勢トップで登場した小栗は安定した滑りで1分00秒09をマークし、2位で2回目のランへ進んだ。さらにタイムを縮める渾身の滑りで59秒02を記録したが、トップのノア・エリオット（アメリカ）のタイムにわずか0秒08届かず、悔しい銀メダルとなった。

また日本選手団の旗手を務める小須田潤太（35、オープンハウス）は1分00秒48で5位、スノーボードクロスの4位に続き入賞を果たした。







【結果】

金）ノア・エリオット（アメリカ）58秒94

銀）小栗大地 59秒02

銅）マイク シュルツ（アメリカ）1分00秒05

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5位 小須田潤太 1分00秒48





