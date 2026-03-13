5人組ロックバンド「Sadie」のドラム・景がスポニチアネックスの単独インタビューに応じ、自身の音楽のルーツについて語った。テレビ越しに受けた衝撃と、クッションを叩き続けた少年時代。生みの苦しみと、自らの人生を支え続ける揺るぎない信念に迫った。（ヴィジュアル系特集取材班）

中学時代のある日。テレビの画面に釘付けになった。圧倒的な存在感でステージを支配するX JAPANのYOSHIKI。その狂気的で美しいドラムプレイに、激しい衝撃を受けた。

「Ｘを見たのが始まり。最初にYOSHIKIさんのドラムスティックを買いました」

だが、中学生がいきなり豪華なドラムセットを買えるはずもない。防音設備の整ったスタジオに行くお金もない。そこで選んだのは、意外な練習方法だった。

「最初は地べたに座って、クッションを置いて、スティックだけでパカパカ遊んでました」

床を直接ドンドンと叩けば「お母さんに怒られる」と考え、柔らかいクッションを足の上に置いた。叩いてみると、意外とスネアドラムに似た音がする。それが嬉しくて、夢中でスティックを振り下ろした。

「ドラムでご飯を食べていくことは、そこまで深く考えてなかったですね。単純に、XやLUNA SEAみたいになりたいなっていう夢を追いかける一心だけでした」

LUNA SEAのライブビデオも、テープがすり切れるほど繰り返し見た。ドラムス・真矢さんの演奏を目に焼き付け、その技術を貪欲に学んだ。 その偉大な先人が今年2月17日、急逝した。突然の悲報に触れ、かつて直接言葉を交わした日の記憶が蘇る。

「数回だけお会いしたことがあるんですけれども、心も優しくて、場の空気を和らげてくれるような本当にすごい優しい方でした。ドラムはもちろん、こういう大人に自分もなりたいと尊敬できる方でした」

激しく重いビートを叩きながらも、景自身がどこか温かく柔らかな空気をまとっている理由は、こうした先人の人間性に直接触れ、ドラマーとしてその背中をまっすぐに追ってきたからなのだろう。

2005年にSadieが結成されてからほどなくした頃、当時別のバンドに所属していた景に転機が訪れる。Sadieのボーカル・真緒とベース・亜季がライブを見に来ていたのだ。

「その日は、僕のバンドの解散ライブだったんです。Sadieは結成時のドラマーが抜けることになって探していたらしくて。2人が見に来てくれていて、終わった後に『少しスタジオに入らないか』と誘われました」

終わりの日に舞い込んだ、新たな始まりの誘い。スタジオに入り、初めてメンバーと音を合わせた瞬間を、はっきりと覚えている。