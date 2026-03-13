ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは１３日、スノーボード男子バンクドスラローム（下肢障害ＬＬ１）が行われ、小栗大地（４５）（ＳＣＳＫ）が２位となり、今大会の日本勢として３個目のメダルとなる「銀」に輝いた。

これが冬季パラの日本勢通算１００個目のメダルとなった。（デジタル編集部）

２０１４年ソチ大会から採用されたこの競技の日本勢のメダルは、１８年平昌大会のバンクドスラローム（下肢障害ＬＬ２）で金、スノーボードクロス（同）で銅メダルに輝いた男子の成田緑夢（ぐりむ）以来。

バンクと呼ばれる傾斜のあるコーナーが設けられたコースを１人ずつ２回滑走し、その最速タイムで競うこの種目。小栗は１回目に１分０秒０９で２位につけると、２回目は５９秒０２にタイムを挙げたが、わずかにトップのアメリカ選手に及ばなかった。

小栗は、小学５年でスノーボードを始め、２５歳でプロに。ただ、アスリートの収入だけでは生活できず、名古屋市の鈑金塗装会社で働いていた２０１３年８月、工場での勤務中に崩れ落ちた鉄板の下敷きになり、右脚を切断した。

パラリンピックは１８年平昌大会で初出場し、バンクドスラロームで６位。前回北京大会はスノーボードクロスで５位に入っていた。今大会のスノーボードクロスは準決勝敗退だった。

優勝候補に挙げられていた小須田潤太（３５）（オープンハウス）は５位だった。