¡¡ÀÖÂôÎ¼Àµ·Ð»ºÁê¤Ï£±£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷²½¤Ë¤è¤ë¸¶Ìý²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ç¡¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅúÊÛ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î·³»ö¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤¬¶ÛÇ÷²½¤·¤Æ£²½µ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¸¶Ìý²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢ÀÐÌýÈ÷Ãß¤ò£±£¶Æü¤Ë¤âÊü½Ð¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î¾®Çä²Á³Ê¤ò£±¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê£±£·£°±ßÄøÅÙ¤ËÍÞÀ©¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í½»»°Ñ¤Ç¤ÏÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÅÏÊÕÁÏ½°±¡µÄ°÷¤¬¡Ö£±£±Æü°Ê¹ß¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Ê¤É¤Î¾®Çä²Á³Ê¤ÏÂç¤¤¯µÞ¾å¾º¤·¤¿¡£¤³¤Î¾õ¶·¤òÀ¯ÉÜ¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖÂô»á¤Ï¡Ö¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤ò¤Ç¤¹¤Í¡¢¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢ºÇ¸å¤ËÄÌ²á¤·¤¿¥¿¥ó¥«¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÃå¤¯¤Î¤Ï£³·î£²£°Æü¤´¤í¡£¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ò¸À¤¦¤È¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤«¡¢µÞ¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¹ñÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Îµ¿Ìä¤¬¶¯¤¤¤À¤í¤¦¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÀÐÌý¸µÇä¤ê¶È¼Ô¤Ï²·ÃÍ¤ò·è¤á¤ë»þ¤Ë¡¢£²½µ´ÖÊ¬¤Î¤¢¤¤¤À¤Îº¹¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£º£½µ¤Î¾ì¹ç¤À¤È£²·î£²£´Æü¤«¤é£³·î£²Æü¤Î¥ê¥Ã¥¿¡¼Ê¿¶Ñ£·£¹±ß¤«¤é¡¢£³·î£³Æü¤«¤é£¹Æü¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñ£¹£´±ß¤Îº¹¤Î£²£³¡¦£±±ß¡¢¤³¤ì¤¬¡Ê¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ë¡ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÀè·î¡Ë£²£¸Æü°Ê¹ß¤Î¸¶Ìý²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£·î£±£²Æü¤Î²·ÃÍ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¾®Çä²Á³Ê¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡À¯ÉÜ¤Ï£±£¹Æü¤«¤é¥¬¥½¥ê¥ó¾®Çä²Á³Ê¤ò£±£·£°±ßÄøÅÙ¤ËÍÞÀ©¤¹¤ë·ã¸º´ËÏÂ¶ÛµÞÁ¼ÃÖ¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡ÀÖÂô»á¤Ï¡Öº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊä½õ¶â¤ò³«»Ï¤¹¤ë£±£¹ÆüÌÚÍËÆü°Ê¹ß¡¢¤ª¤ª¤à¤Í£±¡Á£²½µ´ÖÄøÅÙ¤«¤±¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¡¢½ù¡¹¤ËÊä½õ¶â¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ºß¸Ë¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Á´¹ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï£±£·£°±ßÄøÅÙ¤Ë¸þ¤±¤Æ½ù¡¹¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¸«Î©¤Æ¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ï½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç²Ä·è¡£½°±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç¤â²Ä·è¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£