King & Prince、シングル「Waltz for Lily」初回限定盤B収録の特典映像「King & Princeとうちあげ花火2025」ティザー映像公開
King & Princeが、3月25日にリリースする18枚目のシングル「Waltz for Lily【初回限定盤B】」に収録する「King & Princeとうちあげ花火2025 Behind the scenes」のティザー映像を公開した。
今夜公開された映像は、2025年11月に千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催されたイベント＜King & Princeとうちあげ花火2025＞に密着した特典映像のティザー映像だ。King & Princeの楽曲にのせて約1万3,000発の花火をダイナミックに打ち上げたイベントの一部始終や、イベント裏側でのメンバーのオフショットが収められているという。ビハインド映像の全編は、「Waltzfor Lily」初回限定盤Bの特典Blu-ray、DVDに収録される。
最新シングル「Waltz for Lily」は、3月27日に公開される永瀬 廉×吉川 愛のダブル主演映画『鬼の花嫁』の主題歌で、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれるラブソングになっているという。
◾️18thシングル「Waltz for Lily」
2026年3月25日（水）発売
特設サイト：https://kingandprince7th.jp
○初回限定盤A
CD+Blu-ray：\2,130（税込）UPCJ-9072
CD+DVD：\1,800（税込）UPCJ-9073
【CD】
1.Waltz for Lily
2.Misbehave (Re:)
【Blu-ray/ DVD】
・「Waltz for Lily」 Music Video
・「Waltz for Lily」 Music Video Parallel reel
・「Waltz for Lily」 Music Video Behind the scenes
仕様：スリーブケース付き2Dケース
○初回限定盤B
CD+Blu-ray：\2,130（税込）UPCJ-9074
CD+DVD：\1,800（税込）UPCJ-9075
【CD】
1.Waltz for Lily
2.I promise (Re:)
【Blu-ray/ DVD】
・King & Princeとうちあげ花火2025 Behind the scenes
・King & Prince「STARRING」プレミアナイト Behind the scenes
仕様：スリーブケース付き2Dケース
○初回限定LIVE盤
CD+Blu-ray：\2,130（税込）UPCJ-9076
CD+DVD：\1,800（税込）UPCJ-9077
【CD】
1.Waltz for Lily
2.One Sided Love (Quiet Session Club)
3.泡の影 (Quiet Session Club)
4.Sing Your Melody (Quiet Session Club)
【Blu-ray/ DVD】
・Quiet Session ClubOne Sided Love / 泡の影 / Sing Your Melody
仕様：スリーブケース付き2Dケース
○通常盤（初回プレス）
CD：\1,300（税込）UPCJ-9078
※通常盤（初回プレス）／UPCJ-9078終了後、通常盤／UPCJ-5018に切り替わります。
【CD】
1.Waltz for Lily
2.Umbrella
3.Wanderer
仕様：3Pケース仕様
▼先着外付け特典 ※Blu-ray/DVD共通
・初回限定盤A：フォトカード（A6）
・初回限定盤B：クリアポスター（A4）
・初回限定LIVE盤：ステッカーシート
・通常盤(初回プレス)／特典：トレーディングカード3種セット
・4形態同時購入特典：オリジナルピンバッジ
▼封入特典 ※Blu-ray/DVD共通
・初回限定盤A：トレーディングカードAタイプ 1種
・初回限定盤B：トレーディングカードBタイプ 1種
・初回限定LIVE盤：トレーディングカードCタイプ 1種
・通常盤(初回プレス)：トレーディングカードDタイプ 1種
※各特典ごとに写真は異なります。
▼初回封入特典 ※Blu-ray/DVD共通
期間限定動画視聴シリアルナンバー
・初回限定盤Ａ：期間限定動画Ａ視聴シリアルナンバー
・初回限定盤B：期間限定動画B視聴シリアルナンバー
・初回限定LIVE盤：期間限定動画C視聴シリアルナンバー
・通常盤(初回プレス)：期間限定動画D視聴シリアルナンバー
※視聴期間：2026年3月24日（火）昼12:00〜2026年4月24日（金）18:00まで
※収録内容、仕様等は、変更となる可能性がございます。
