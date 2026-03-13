らそんぶるが、本日配信の新曲「いつかまたひとりぼっちだったら」のMVを公開した。

「いつかまたひとりぼっちだったら」は、儚くも移りゆく人の心の変化を題材にした楽曲で、今を全力で生きる人にこそ、届いてほしい1曲に仕上がっているとのことだ。

またMVは、“ロックバンドらしさ”を存分に表現しながら、平成ロックの空気感と令和の新世代バンドの感覚が融合した、懐かしくも新しい雰囲気をまとった作品になっているという。

◆ ◆ ◆

◾️そら（Vo, G）

人間に「大切にできるもののキャパ」があったとして、

例えばスマホの容量のような、散らばったタンスの中のような。

少しずつ大切の度合いが下がって、はたまたもっと大切なものができて、昔はすごく大切だったはずのものをゴミ箱に捨てるようになる。

きみのことだけはと思っていた人も、この瞬間だけはと思っていた時間も、全部どうでもよくなっていく。

だけどそれはもっと大切なものができたから。

過去に大切だったものを記憶から消すのも惜しくないくらい、

今目の前にあるものを必死に愛したくなってしまったから。

それだけでいいと思うくらい大事にしたくなってしまったから。

薄情だと思う人もいるかもしれないが、

私は、そんな人間の心の移り変わりをとても美しいと思ったのです。

◆ ◆ ◆

結成から約2年ながらも、様々な表情を見せる”らそんぶる”にぜひ注目してほしい。

◾️＜らそんぶる 2nd Mini Album Release Tour “心のピースを探しに”＞ 2026年4月29日（水・祝）名古屋 Club UPSET

2026年5月23日（土）梅田 Shangri-La

2026年5月31日（日）恵比寿 LIQUID ROOM

チケット：https://eplus.jp/rassembler/

◾️2ndミニアルバム『心の隙間を埋めるのは』

2026年1月28日（水）リリース

配信：https://rasssem.lnk.to/2ndMiniAlbum 初回生産限定盤：CD+T-Shirts（ジャケ写デザイン）\6,300（税込）

通常盤：CD only \2,800（税込） ▼収録曲

1.ロングヘアー

2.START DASH★

3.カラフル

4.昼間の三日月

5.私のB面

6.ストロベリームーン

7.夢を見よう！

8.コンティニューして！ ▼購入者特典

『恋する少女はヒーローだった（demo）』[ 未配信音源 ] 1曲入りCD