らそんぶる、新曲「いつかまたひとりぼっちだったら」本日配信リリース。平成ロックの空気感と令和の新世代バンドの感覚が融合したMV公開も
らそんぶるが、本日配信の新曲「いつかまたひとりぼっちだったら」のMVを公開した。
「いつかまたひとりぼっちだったら」は、儚くも移りゆく人の心の変化を題材にした楽曲で、今を全力で生きる人にこそ、届いてほしい1曲に仕上がっているとのことだ。
またMVは、“ロックバンドらしさ”を存分に表現しながら、平成ロックの空気感と令和の新世代バンドの感覚が融合した、懐かしくも新しい雰囲気をまとった作品になっているという。
◆ ◆ ◆
◾️そら（Vo, G）
人間に「大切にできるもののキャパ」があったとして、
例えばスマホの容量のような、散らばったタンスの中のような。
少しずつ大切の度合いが下がって、はたまたもっと大切なものができて、昔はすごく大切だったはずのものをゴミ箱に捨てるようになる。
きみのことだけはと思っていた人も、この瞬間だけはと思っていた時間も、全部どうでもよくなっていく。
だけどそれはもっと大切なものができたから。
過去に大切だったものを記憶から消すのも惜しくないくらい、
今目の前にあるものを必死に愛したくなってしまったから。
それだけでいいと思うくらい大事にしたくなってしまったから。
薄情だと思う人もいるかもしれないが、
私は、そんな人間の心の移り変わりをとても美しいと思ったのです。
◆ ◆ ◆
結成から約2年ながらも、様々な表情を見せる”らそんぶる”にぜひ注目してほしい。
◾️配信シングル「いつかまたひとりぼっちだったら」
2026年3月13日（金）リリース
https://rassemble.lnk.to/Someday_if_youre_still_alone_too
◾️＜らそんぶる 2nd Mini Album Release Tour “心のピースを探しに”＞
2026年4月29日（水・祝）名古屋 Club UPSET
2026年5月23日（土）梅田 Shangri-La
2026年5月31日（日）恵比寿 LIQUID ROOM
チケット：https://eplus.jp/rassembler/
◾️2ndミニアルバム『心の隙間を埋めるのは』
2026年1月28日（水）リリース
配信：https://rasssem.lnk.to/2ndMiniAlbum
初回生産限定盤：CD+T-Shirts（ジャケ写デザイン）\6,300（税込）
通常盤：CD only \2,800（税込）
▼収録曲
1.ロングヘアー
2.START DASH★
3.カラフル
4.昼間の三日月
5.私のB面
6.ストロベリームーン
7.夢を見よう！
8.コンティニューして！
▼購入者特典
『恋する少女はヒーローだった（demo）』[ 未配信音源 ] 1曲入りCD
