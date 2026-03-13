崎山蒼志が6月12日(金)東京・Spotify O-EASTにて開催する＜good life, good people＞へ、新たに原口沙輔と諭吉佳作/menが参加することが明らかになった。

さらに、4月15日(水)に発売が決定した4枚目のフルアルバム『good life, good people』の収録曲も追加解禁された。2023年に崎山の楽曲「しょうもない夜」のアレンジも行ったトラックメイカー原口沙輔とは、新曲「ending routine feat.原口沙輔」、そして「人生ゲーム」を本作のためにリミックスした「人生ゲーム album remix (prod.原口沙輔)」でタッグを組んだ。

お互い10代だった2019年に「むげん・ (with 諭吉佳作/men)」を共作したシンガーソングライター諭吉佳作/menとも再び、新曲「ghost feat.諭吉佳作/men」でのコラボレーションが実現した。

その他、すでに発表されている、「人生ゲーム」（Mega Shinnosuke、紫 今）「悪魔」（高橋直希、冨樫マコト）、TVアニメ『SANDA』のEDテーマ「ダイアリー」（PASTASTA：kabanagu,yuigot、kosamega）や、TVアニメ『青のミブロ』-芹沢暗殺編-のEDテーマ「泡沫」、また自身の原点でもある弾き語りなど全11 曲収録予定。ジャンルレスに自由に音楽を楽しむバラエティ豊かなアルバムとなっている。Pre-Add/pre-Saveも実施中。

6月12日(金)に行われる、ニューアルバム『good life, good people』の発売を記念したライブ＜good life, good people＞は、アルバム収録曲はもちろん、崎山蒼志のライブを語る上で欠かせない楽曲の数々を披露予定。チケットは本日20時より、オフィシャル先行も開始した。

◆ ◆ ◆

【崎山蒼志コメント】

沙輔さんの、幅広い音楽への関心と、自分の音楽を突き詰める姿勢に、僭越ながら常に感化され続けています。

アルバムでもご一緒させて頂きました。有り難い…。はやく皆さんに届けたいです。ライブ当日も楽しみです。

諭吉さんの紡ぐメロディと言葉選びの虜です。むげん・という楽曲以来、またこうして制作できた事有り難く、嬉しく思います。ライブ当日も楽しみです！

【原口沙輔コメント】

崎山君とはもう長い付き合いになりますが、

実は今の今まで一度も共作は無く、ライブでご一緒したり、編曲で入ったり、ご飯に行ったりの仲でした。

今回ようやく一緒に作業できたのですが、お互いに中々忙しく、一日だけスケジュールを押さえスタジオに缶詰になったのでした。

少ない時間でフレーズを出し合い一気に仕上げていくあの勢いは、今思い返せば中々に凄まじい瞬間だったのではないでしょうか。自分で言うのもですが。

因みにその日崎山君はスタジオで、製作中のアルバム音源をいくつか聴かせてくれて、それにかなり感化されたのも覚えています。

このアルバムに入る最高にイカした曲を作ろう、なんて思った気がします。

同じマインドでRemixも仕上げました。

改めてアルバムの完成、おめでとうございます。

【諭吉佳作/menコメント】

崎山さんとの共作は2019年の「むげん・」以来ということで、時間が経つのは早いなとしみじみ思います。

完成後の今思うと、そういった実感を伴う時間経過と重ね合わせて、もっと大きな、この世もしくはどこかで、

消えるもの/残るものを追体験する曲になっている気がします。

あらゆる時間を生きるみなさんとライブでお会いできることも楽しみです！

◆ ◆ ◆

◾️アルバム『good life, good people』

2026年4月15日（水）発売 初回生産限定盤 通常盤 購入：https://sakiyamasoushi.lnk.to/glgp_PKG

Pre-Add / Pre-save：https://sakiyamasoushi.lnk.to/glgp_PAPS ○初回生産限定盤（CD＋Blu-ray）

SRCL-13617〜13618 \8,500（税込）

CD：「ダイアリー」「泡沫」など全10曲予定

Blu-ray：崎山蒼志“独演二十二歳・二十二唱”（2024年8月31日＠東京・品川インターシティーホール）

歌詞ブックレット

崎山蒼志書下ろしエッセイZINE ○通常盤（CD）

SRCL-13619 \3,300（税込）

CD：初回限定盤同様 ◆各CDショップ（オンラインショップ）にて、崎山蒼志直筆のコード譜スマホステッカーがもらえる早期予約キャンペーン実施中

3月15日（日）23:59までなのでお早めにチェックしてください。

早期予約キャンペーン対象カートURL：https://sakiyamasoushi.lnk.to/glgp_erl

＜対象オンラインショップ＞

・HMV&BOOKS Online、タワーレコードオンライン、楽天ブックス、セブンネット

※対象のオンラインショップにて期間中、早期予約キャンペーン特典付き商品のカートが上がりますので、ご予約前に必ず早期予約特典表記があるかをご確認ください。 ▼購入者特典内容

Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

Sony Music Shop ・・・ オリジナルピック

楽天ブックス ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー

セブンネットショッピング ・・・ オリジナルマルチショルダーバッグ

崎山蒼志応援店 ・・・ オリジナルスマホサイズステッカー

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。あらかじめご了承ください。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。

※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

◾️＜good life, good people＞ 2026年6月12日（金）東京・Spotify O-EAST

開場 18:00 / 開演 19:00 ▼チケット

指定席 7,200円

スタンディング 5,800円

※別途ドリンク代600円

※お一人様4枚まで

※小学生以上チケット必要 / 未就学児入場不可 ・チケット販売スケジュール

オフィシャル先行受付

抽選受付期間：3月13日(金)20:00〜3月18日(水)23:59

https://www.sma-ticket.jp/artist/sakiyamasoushi 一般

発売日：5月9日（土）10:00〜

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/sakiyamasoushi/

ローソンチケット：https://l-tike.com/sakiyamasoushi/

イープラス：https://eplus.jp/sakiyamasoushi/ ▼お問い合わせ

ホットスタッフ・プロモーション

Tel：050-5211-6077（平日12:00〜18:00）