「ワイドパンツ」どう穿けばいい？【GU】40・50代が真似したい「サマ見えコーデ」

ゆったり感が魅力のワイドパンツはシルエットがぼやけやすく、バランスが難しいと感じることも。そこで今回は【GU（ジーユー）】のワイドパンツを使った、スタッフさんの「サマ見えコーデ」をご紹介します。落ち感のある素材で上品に決まりやすいアイテムなので、大人女性のおしゃれ度アップにぴったりかも。

ネイビートップスで引き締める爽やか配色

【GU】「ドレープワイドパンツ」\2,990（税込）

淡いブルーのワイドパンツを使ってコーデをすっきり見せるなら、ネイビーやブラックなどダークカラーのトップスが好相性。肩掛けシャツで視線を上に集めれば、よりスタイルアップ効果も得られそうです。程よく肌見せをしながら、抜け感たっぷりに楽しんで。パンツは洗濯後シワができにくく、接触冷感機能付きでこれからの季節に活躍してくれるはず。

モノトーンでまとめて洗練見え

グレーのワイドパンツに、黒のリブカーディガンを合わせてシックに。落ち感素材ならではの上品なドレープが、動くたびにきれいなシルエットを演出。トップスはややコンパクトなサイズを選ぶか、 ウエストにインするのがおすすめです。ウエスト位置を意識するとバランスよく決まるかも。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M